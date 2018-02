Turista apuñalado respaldó a policía procesado por matar al ladrón

Política Macri recibió en Casa Rosada al policía procesado por matar a un ladrón

Policiales Embargan a policía que mató a ladrón al defender a turista apuñalado en La Boca

"Si el juez se basa únicamente en la determinación de Chocobar de perseguir y detener a los dos asaltantes que me atacaron y que disparó contra uno de ellos que resultó con heridas que lo mataron, parece muy, muy lejos de eso, homicidio agravado por violencia y atentar contra las personas", indicó.Wolek salió en defensa del policía procesado y expresó: "Actuó en mi mejor interés y en el de Buenos Aires para tratar de detener a los atacantes".El turista también manifestó: "Me parece que Chocobar hizo las cosas de manera apropiada. Tal vez en el calor del momento se hicieron algunas cosas que fueron desafortunadas, pero no en ningún sentido de enojo, malicia, acción o acciones que atenten contra la gente".