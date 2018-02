Pitbull fue alojado en una comisaría luego de morder a su dueño

Foto 1/2 Crédito: Aire de Santa Fe Foto 2/2 Crédito: Aire de Santa Fe

El episodio se registró el pasado viernes y por falta de protocolos el animal pasó todo el fin de semana alojado en un calabozo de la Comisaría Tercera de la ciudad de Santa Fe.



Todo se inició cuando el perro atacó a su dueño en circunstancias hasta el momento poco claras. Aunque trascendió que lo habrían estado maltratando.

En el hecho, intervino personal policial y como la dirección de Zoonosis Municipal no acudía a los llamados, se decidió trasladar al animal a una dependencia oficial.



La fiscal que intervino en el caso, Milagros Parodi, señaló que la organización "SOS Pitbull Santa Fe" se ofreció para recibir al can en su predio, por lo que luego de pasar el fin de semana en la cárcel, el perro fue liberado.



"Desde Zoonosis Municipal, luego, se contactaron y le dijeron que no tenían las condiciones necesarias para recibir a este perro. Es por eso que terminó el fin de semana alojado en un calabozo", explicó la magistrada.



"Al no poder comunicarnos, tuvimos que acudir a una organización que se hará cargo para mantenerlo en observación", agregó.