Hay 600.000 hectáreas afectadas por los voraces incendios en La Pampa

Los incendios forestales en La Pampa se agravaron en los últimos días y abarcan ya 600.000 hectáreas. Según un informe del INTA Anguil, en una semana el fuego pasó de cubrir poco más de 374.000 hectáreas a unas 600.000."La situación ha empeorado en la última semana; hoy estaríamos superando el 75% del promedio anual de hectáreas que La Pampa entrega normalmente a los fuegos", dijo Mauricio Bagliani, productor ganadero pampeano e integrante de la Fundación Pensar."Lamentablemente es muy probable que se cumpla con las estimaciones del INTA del año pasado sobre la quema de los 2.000.000 de hectáreas en la provincia", añadió.Según explicó al diarioel subdirector de Defensa Civil de la provincia, Damián Bollak, en el sudeste de la provincia el fuego se desparramó en la última semana. "Hoy hay tres focos activos, el más importante es el de la localidad de El Carancho, y los otros dos que se iniciaron anteayer en las zonas de La Adela y de El Durazno. El lunes hubo vientos de 55 kilómetros y una temperatura de 37°C que no ayudó para nada a esta situación", dijo el funcionario.Un informe del INTA Anguil explicó que "el viento hizo avanzar el fuego a zonas consideradas de menor peligro, pero no por eso con menor capacidad de combustión".Para las autoridades pampeanas, los focos están contenidos, aunque no controlados. "Se ha frenado el frente de avance y se lo ha circunscripto, aunque no está controlado porque el pronóstico es desfavorable", añadió el subdirector de Defensa Civil de La Pampa, y dijo que se esperan días de altas temperaturas con vientos fuertes y lluvias escasas.Para el combate contra las llamas, Bollack dijo que llegaron a las zonas afectadas tres cuadrillas nuevas de refuerzos del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF).En tanto, el secretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, Emilio Renda, informó que están coordinando acciones junto a los organismos provinciales y de Defensa Civil para enfrentar los focos. "Lo hacemos desde nuestra secretaría, a través del sistema nacional de gestión integral de riesgo (Sinagir). Desde Córdoba están llegando cinco cuadrillas para dar relevo a otros brigadistas que se encuentran agotados", añadió.Renda explicó que la Nación aportó a La Pampa ocho aviones y cuatro helicópteros para apagar los incendios.Mientras las fuerzas provinciales y nacionales combaten el avance del fuego, los productores están preocupados por las pérdidas.Vicente Barriex, productor y dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en La Pampa, explicó que las mermas en cabezas de ganado alcanzaron solo a mil animales, ya que los ganaderos lograron trasladar la hacienda. "Pero hay pérdidas enormes en los alambrados quemados. Calculamos que llegan a un millón de kilómetros. Y cada kilómetro de alambre tiene un costo de $60.000", dijo Barriex.El productor remarcó: "Necesitamos que limpien las picadas de Defensa Civil que no se limpian desde hace más de 45 años".El año pasado, los incendios en la provincia destruyeron 1,3 millones de hectáreas. En un informe de noviembre de 2017 de la Fundación Pensar La Pampa, sobre la base de un informe del Área de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del INTA Anguil, se alertaba sobre "la potencial alta peligrosidad de incendio sobre dos millones de hectáreas de caldenal para la temporada 2017/2018".En el documento del INTA Anguil, se advertía sobre la falta de mantenimiento en las rutas nacionales y provinciales, además de caminos vecinales y del riesgo que esto implica por los incendios, lo que llevaría a no cumplir su función como contrafuegos. El informe señalaba: "Actualmente se encuentran sin mantenimiento, con vegetación herbácea y arbustiva en las correspondientes banquinas y alambrados, siendo causa suficiente de propagación en caso de ocurrencia de fuegos. En este estado, no cumplirán su función como contrafuegos en el caso de eventos originados en proximidades de las mismas".