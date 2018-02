El Papa envió rosarios bendecidos a familiares de tripulantes del "ARA San Juan"

El titular de la Fundación La Alameda y amigo del Sumo Pontífice, Gustavo Vera, entregó los obsequios a Marta Vallejos, hermana de Celso Vallejos, uno de los submarinistas.



El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Fundación La Alameda, ubicada en la esquina de la calle Lacarra y la avenida Directorio del barrio porteño de Parque Avellaneda.



Vallejos será la encargada de repartir los rosarios a los demás familiares, quienes permanecen en Mar del Plata a la espera de información de los tripulantes.



Asimismo, la hermana de uno de los tripulantes le dejó a Vera un informe realizado por todos los familiares que ya fue recibido por Francisco.



Durante las últimas horas la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, reconoció que el hecho de que no se hayan encontrado los restos del submarino "hace que todo sea más difícil", ante lo cual reclamó que se lo siga buscando y resaltó la importancia de la documentación secuestrada en distintos allanamientos.



"Hoy no puedo aventurar que fue un accidente, o que lo hundió un barco chino. En principio, yo determinaría las condiciones en las que salió el ARA San Juan y el tema de las comunicaciones, qué se pudo haber advertido", sostuvo la magistrada.



Asimismo, la jueza señaló que en un informe interno de la Armada de fines de 2016 se advertía sobre "una serie de defectos o anomalías que detectaron en el funcionamiento" del submarino y se ordenaba la "inmediata solución" de esos desperfectos, ante lo cual indicó que con la documentación secuestrada durante los allanamientos intentará "ver qué grado de solución le dieron" a esos problemas que se habían planteado.



Consultada sobre si habría responsabilidades penales en caso de que se compruebe que el ARA San Juan no estaba en condiciones de salir a navegar, la jueza de Caleta Olivia fue tajante: "Sí. Lo que hay que determinar es a quién y en qué grado".



A dos meses y medio del último contacto que hubo con el ARA San Juan, el expediente judicial aún no tiene imputados.