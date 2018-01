Superluna azul con eclipse: Mirá en vivo este fenómeno único

En qué consiste cada uno de estos cuatro fenómenos

Tiene lugar un evento cósmico que no se daba desde hace 150 años, se trata de una superluna azul con eclipse. Este acontecimiento es especial porque reúne cuatro fenómenos astronómicos al mismo tiempo: una superluna, una luna de sangre, una luna azul y un eclipse lunar. Si bien no se puede ver en todas las latitudes, la NASA se encarga de trasmitir el fenómeno en vivo.La última vez que ocurrió algo igual fue en 1866, y la próxima vez que volverá a darse será en enero de 2037. Al tratarse de un evento tan peculiar ha causado el interés no solo de los científicos, muchas personas a la largo de todo el mundo están atentas a través del 'streaming' que realiza la NASA.Es cuando la tierra está más cerca de lo normal de su satélite. La orbital lunar es elíptica, y un lado (apogeo) está unos 50.000 km. más alejado de la Tierra que el otro más cercano (perigeo). Por ende, en el momento de mayor cercanía nuestro satélite se ve un 14% más grande de lo habitual. Pero para que sea una superluna, además, debe haber luna llena.Se trata solo de una denominación que le corresponde a la segunda luna llena del mes, sin embargo, esto no la hace lucir de aspecto diferente. En este mes de enero pudimos ver otra luna llena entre el 1 y el 2.Superluna azulEste es un fenómeno menos común que la superluna y la luna azul. La Tierra, el Sol y la Luna se alinean dando lugar a un eclipse lunar total. La Luna llena coincide con el momento en que la Luna entra en la sombra de la Tierra produciéndose así un eclipse.El último fenómeno astronómico que coincide este 31 de enero es la luna de sangre. Los observadores del eclipse verán una gran Luna de color rojizo que se producirá porque durante el transcurso del eclipse la atmósfera de la Tierra filtrará la luz azul y verde de los rayos solares, pero dejará en cambio pasar la roja.