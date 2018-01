Pitbull atacó a un nene de un año y medio

El hecho se registró el fin de semana en un barrio de la ciudad de Rosario. La madre del pequeño, que permanece internado en el hospital Vilela, contó que el perro de raza pitbull estaba con un hueso y cuando el nene se acercó, lo atacó.



En tal sentido, dio cuenta que el perro lo tenía "bien agarrado" al menor y que afortunadamente estaba el padre del niño quien pudo lograr que el animal lo soltara. "Yo no hubiera podido" y quizás otra hubiera sido la historia.



La mujer además mencionó que el animal tiene antecedentes de otros ataques. En las fiestas de fin de año y con el estruendo de los petardos, el pitbull atacó a una caniche, también de la familia, y la mató y meses anteriores también había mordido a una vecinita.



Con este último hecho, la familia ya no quiere tener al perro en su casa y pide al Instituto Municipal de Salud Animal que le retiren el animal de su casa "lo tengo atado y no quiero volver, quiero que me lo saquen".