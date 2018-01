La ayudó en un temporal, ella le dio dinero y él le hizo un especial pedido

Una de las protagonistas contó lo que fue una noche de angustia que terminó con una gran enseñanza de vida.



María Gabriela Cansino es una joven de 28 años y estudiante de psicología que había salido a comer con amigas cuando el temporal comenzó a caer sobre San Miguel de Tucumán y anegó varias calles y avenidas. Ella esperó a que dejara de llover e intentó volver a su casa pasada la 1 del domingo en el auto, Galaxy modelo 94. Al pasar por una de las avenidas principales de Yerba Buena (Aconquija al 900) entró agua en el motor del vehículo y se detuvo.



"El auto se me quedó justo en frente de una imagen de la virgen y estuve 20 minutos intentando arrancarlo. Eran más de una 1 de la mañana. En ese momento le decía a la virgencita que me ayudara. No sabía qué hacer y llamé al auxilio. Mientras esperaba, paró una camionetita Fiorino blanca y se bajó un chico para ayudarme. No tenía más de 30 años", comenzó su relato a La Nación.



María Gabriela contó que el chico, del que ni siquiera sabía el nombre, la ayudó a llevar el auto hacia la vereda y que le ofreció pasarle corriente para intentar arrancar el vehículo, pero no sirvió. Luego llegó el auxilio, pero el joven se quedó a ayudarla y le ofreció remolcar con su camioneta el auto hasta la casa de la estudiante de psicología. "Él se ofreció para remolcarlo, a pesar de tener un auto chiquito comparado al mío", remarcó.

"La soga se rompió dos veces en ese lapso hasta mi casa y él se bajaba de su camioneta la acomodaba y seguía. Cuando llegamos a mi casa le agradecí de mil formas porque me salvó la vida. Me daba miedo estar ahí sola a esa hora. Le di la única plata que tenía, que eran $300, aunque sea para que compra una soga nueva. Eso y una caja con sushi que había comprado para mi familia. Él no quiso aceptarlo... y eso que le insistí varias veces. Entonces, vi que tenía baja la ventanilla del lado del acompañante y le dejó ahí la plata y el sushi", recordó María Gabriela.



Pero la historia no terminó en ese gesto del joven que se había presentado como Ricardo. "Al día siguiente yo no estaba en mi casa y le dejó un sobre a mi papá con la plata y una notita. Yo no podía creer lo que decía. Yo le di ese dinero para que cambiara la soga al menos".



Sorprendida por el gesto, Gabriela compartió a través de sus redes sociales la nota que le dejó el joven salvador y que dice:



"No lo hice por dinero.

Solo me gustaría pensar que si alguno de mis seres amados necesitan ayuda haya alguien que los auxilie.

Lo único que quería a cambio era que si puedes o tienen la posibilidad de ayudar a alguien lo hagas.

Intentando mejorar como personas estamos en camino a una mejor sociedad.



Estaba rica la comida y disculpá la caligrafía y ortografía.



¡Mucha suerte!



Ricky."



Rápidamente la historia y la foto se volvió viral y, hasta ahora, no se conocen más datos sobre "Ricky".