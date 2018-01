"Tutorial" que una nieta le hizo a su abuela para que mande audios de WhatsApp

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender ???? pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

No le digan a nadie que tengo 27 y no 8 ? pic.twitter.com/TQJgpvpa4A — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió Melina Corbetto en su cuenta de Twitter. Nunca pensó que el mensaje iba a hacerse viral con cerca de mil RT y más de tres mil Me gusta.La explicación que hizo para su abuela Chicha es maravillosa y tiene un nivel de detalle envidiable. La primera hoja explica lo básico: cómo prender el teléfono, como desbloquearlo ("pasar el dedo por las flores como si las acariciaras") y el aviso de que aparece otra pantalla.La explicación que hizo para su abuela Chicha es maravillosa y tiene un nivel de detalle envidiable. La primera hoja explica lo básico: cómo prender el teléfono, como desbloquearlo ("pasar el dedo por las flores como si las acariciaras") y el aviso de que aparece otra pantalla.En la segunda página explica cómo entrar a WhatsApp: "Tocás esta figurita verde suavecito", lo que lleva a otra pantalla distinta.En la tercera página llegamos finalmente a WhatsApp. Ahí vamos a ver los contactos y la nieta le explica a la mujer cómo buscar a los contactos. La clave, siempre en amarillo y resaltado, es tocar "suave" o "despacito".Por último llegamos al envío de audio propiamente dicho: hay que apretar fuerte el micrófono que va a hacer un ruido para indicar que ya se puede hablar. "Si lo enviaste bien te va a quedar esto en la pantalla", concluye.¿Eso es todo? No: en otro mensaje compartió dos páginas más, en la que le explica cómo escuchar los audios y que espera novedades de ella "¡TODOS LOS DÍAS!".