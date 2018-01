Fiesta del Caballo: Homenajearon al primer campeón entrerriano de Jesús María

Rubén Ramírez fue agasajado en la 27º Fiesta Provincial del Caballo que se llevó a cabo en la ciudad de Urdinarrain. Es uno de los grandes referentes de la provincia que llevó la bandera del entrerrianismo a las noches del color y del coraje del Festival de Jesús María.En diálogo con el programa, que se emite por, agradeció el reconocimiento y contó que "fui montador y tuve esa suerte de andar bien. Fui el primer campeón entrerriano, en 1971, el primer campeón invicto que tuvo el festival".Destacó la realización de encuentros de jineteada y dijo que "son muy lindos, uno se reencuentra con muchísimos amigos. Es muy diferente la jineateada de antes a la de ahora y también la forma de movilizarnos de una a la otra. En aquel entonces yo solo tenía un caballo, tenía que salir dos días antes; hoy es mucho más fácil, se llega en un rato".Por su parte, el actual subcampeón de Jesús María, Víctor Atilio Sena, oriundo del departamento Concepción del Uruguay, expresó que "estoy contento, hicimos bastante. Es la primera vez que iba al festival. Uno trata siempre de hacer las cosas lo mejor posible, tuve mucha suerte porque se me fueron dando noche a noche".Asimismo, dijo que "Jesús María es lo más grande. El que va allá y comenta no exagera porque es impresionante. Como jinete la primera noche se traspapela todo, es una emoción muy linda. De chiquito tenía el sueño de llegar. El primer día me temblaba todo, el último, tan cerca del objetivo, estaba más tranquilo. La gente me felicitaba y eso es impagable".Cuando llegó a su ciudad lo pasearon por las calles, mientras la gente lo aplaudía. "Es hermoso ver eso, saber del cariño de la gente, el apoyo. Esto hace ver que estamos haciendo las cosas bien", agregó.