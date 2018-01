Por varias irregularidades, prohíben la venta de media docena de productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a través del Instituto Nacional de Alimentos (Inal), prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de media docena de alimentos que no cumplían las regulaciones administrativas y sanitarias.



El caso más grave es el de dos lotes de arroz que se comercializaba en bolsas de cinco kilos bajo la marca "S&P", y tenían fecha de vencimiento en abril de 2018.



Provenían de un supermercado mayorista de la Ciudad de Buenos Aires y fueron halladas en Neuquén, donde luego de los análisis correspondientes se confirmó que ese arroz estaba "contaminado".



En sendas resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, el Inal también decidió prohibir en todo el territorio nacional una golosina cuya etiqueta decía "Gotitas de Chocolate La Virreyna". El productor provenía de una firma del norte de Santa Fe, que no tenía las autorizaciones correspondientes.



Además, se prohibió un aceite de oliva marca "Monte Oliva", que había sido envasado en noviembre de 2016 en San Juan. En este caso tenía un número de registro que correspondía a otro producto, y las muestras analizadas no cumplían con las disposiciones del capítulo V del Código Alimentario Argentino (CAA).



Otra prohibición recayó sobre el producto "Aceitunas verdes en salmuera calidad III grupo E, marca Mirizio", que las había producido una firma de Aimogasta, en La Rioja, pero sin establecer de modo correcto "la información nutricional" del alimento.



También se decidió sacar de circulación una mermelada de cereza que se vendía sin etiquetar y carecía de rótulos. La marca era "Arte de Finca" y provenía de un establecimiento de Maipú, provincia de Mendoza.



Por último, el organismo prohibió la venta de un queso cuartirolo marca "San Juan", elaborado por Don Orlando SA, una firma de la zona rural de Coronel Fraga, Santa Fe, que carecía por completo de registros nacionales.