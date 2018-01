Médico atendió un parto en plena jineteada y casi tuvo que pagar 9000 pesos

Video: Históricas del Médico Gaucho

Raúl Olivero, más conocido como "el médico gaucho", tiene 79 años y nació en Córdoba. Desde siempre, es el médico oficial del Festival de Jesús María. Como viene de una familia de médicos,. "Recorro la Argentina cuidando lo más noble: el jinete, el tropillero, el palenquero, el camionero", contó desde Urdinarrain, en diálogo con el programa, que se emite porDespués de tantos años de trabajo y dedicación,"Los años corren,. Desde chico que mi abuelo me educó en este ámbito, en medio de paisanos, gente que su palabra era un documento", explicó.", relató entre risas.Consideró que antes los paisanos eran "más rápidos" y en la actualidad "se demoran más en salir". No obstante, aclaró que "pueden cambiar ciertas técnicas pero no cambia el alma de la jineteada".Finalmente, aseguró que ama a Entre Ríos y que "si no hubiera nacido cordobés, sin dudas me hubiera gustado ser entrerriano". También, manifestó que todos los días le da a la Patria media hora más de trabajo.