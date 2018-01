La crecida del Paraná arrastra grandes serpientes: Mataron a inofensivas curiyú

El hallazgo de dos serpientes de grandes dimensiones alertó a los vecinos del barrio 500 viviendas de Barranqueras, en la provincia de Chaco. En ambos casos las mataron y en uno se había buscado ayuda antes pero sin una respuesta inmediata. Proteccionistas piden preservarlas.Las eunectes notaeus o curiyú son inofensivas para las personas, a menos que se las agreda o se sientan cercadas. Sin embargo encontrar una en el patio de la casa es un desafío no tan fácil de manejar.En el mediodía del sábado mataron dos en una zona urbanizada de la localidad chaqueña de Barranqueras. Ambas medían más de un metro de largo, llegaron a la zona arrastradas por la crecida del río Paraná y atemorizaron a quienes las vieron."Nos asustamos mucho, no sabíamos qué hacer", confió Alicia Durand a. Un familiar la vio en el patio y llamaron a la policía, como no había quien respondiera a su pedido, quedaron en devolverle la llamada. Cuando lo hicieron ya era tarde, un hombre de campo que vive cerca la había matado."Nadie informa qué hacer en estos casos, quisiera preguntarle a alguien que haya pasado por lo mismo a ver qué hace"-planteó- "la protección de especies, más que un cartelito, tiene que ser una presencia concreta y más en esta época".