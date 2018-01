El crimen de Pastorizzo fue "frío, calculado y maquiavélico", dijo su papá

El padre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado el 29 de diciembre en Gualeguaychú por cuyo crimen está detenida su ex novia Nahir Galarza, aseguró que el homicidio fue "frío, calculado y maquiavélico" y que su hijo "nunca esperó" que lo fuera a "atacar por la espalda".Las declaraciones de Gustavo Pastorizzo fueron realizadas anoche durante una marcha por las calles de Gualeguaychú, donde los familiares, amigos y vecinos de Fernando exigieron Justicia al cumplirse un mes del asesinato."Él nunca se esperó que alguien lo iba a atacar por su espalda", dijo Pastorizzo, tras lo cual agregó que "el único error que tuvo en su vida fue haberse encontrado con alguien tan maligno y traicionero".En cuanto a lo judicial, GustavoEl padre de Fernando aseguró que se hará justicia y pidió que nadie ensucie la memoria de su hijo, en clara alusión a las estrategias mediáticas de la defensa, que no pudieron ser comprobadas.El encuentro se realizó en el cruce de 25 de Mayo y Rocamora, de Gualeguaychú, donde los familiares, amigos y vecinos recordaron al joven con un video, música, pancartas y carteles pidiendo "justicia por Perri", y con frases como "Gualeguaychú te llora" y "Ni uno Menos", entre otros.

En el acto, Gabriela Otero, integrante del grupo de Bellas Artes de Gualeguaychú, cantó la canción "Cómo te extraño", de Abel Pintos, en homenaje a Fernando.Fernando "era un chico excelente, lleno de sueños, un ser tan puro, éramos amigos y compañeros", recordó su padre y auguró que "en corto tiempo, cuando comience el juicio y logremos la perpetua que todos queremos, nos encontremos aquí".En ese sentido, consideró estar viviendo "una pesadilla", hablando del crimen de su hijo "de la manera inhumana que fue cometido ese asesinato"."Alguien que no es de este mundo -continuó- puede cometer un asesinato tan fríamente, tan calculado y tan maquiavélico, él nunca se esperó que alguien lo iba a atacar por su espalda, que tenía a un ser tan traicionero y maligno en su espalda".Finalmente, agradeció el apoyo que recibe "por las redes sociales de acá, de Colombia, Chile, Venezuela, lugares recónditos del mundo, que uno jamás se hubiera imaginado" y explicó que sus "pies" están apoyados "en todo lo que me dan".Uno de los mejores amigos de Fernando, llamado Elio, contó que su amigo "era una excelente persona"."Estoy muy agradecido a la vida por haberlo puesto en mi camino" ya que "aprendí mucho, íbamos al club del barrio, jugábamos al fútbol, salíamos a pasear, crecimos juntos", explicó Elio, quien además pidió que Fernando sea recordado "por lo que él era" y que no se ensucie su memoria.El crimen fue cometido cerca de las 5 del 29 de diciembre último, cuando Pastrorizzo fue encontrado con un tiro en la espalda y otro en el pecho junto a su moto y dos cascos.Apenas se conoció el crimen, Galarza declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, pero horas después la joven se presentó ante la Justicia y confesó haber cometido el homicidio.La joven tuvo una breve internación por su estado de shock y finalmente fue trasladada a una celda de la Comisaría del Menor y la Mujer, donde cumple la prisión preventiva por 60 días.El 16 de enero, la acusada amplió su indagatoria y aseguró que los dos disparos fueron "accidentales" y que en la primera declaración como imputada mintió porque tenía miedo que culpasen a su padre policía, quien tenía a cargo el arma homicida.El viernes pasado, el juez de Garantías Mario Andrés Figueroa volvió a rechazar un pedido de la defensa para que se revoque la prisión preventiva de la joven, que seguirá alojada al menos hasta marzo en la seccional.Durante esta y la semana próxima, está previsto que se realice el peritaje psiquiátrico a Galarza e incorporar a la causa el informe final de la autopsia, el balístico, el de los teléfonos y tomar testimonios a amigos de la víctima.La fiscal Martina Cedrés, a cargo de la causa durante la feria judicial, aseguró a Télam que "si logramos elevar la causa a juicio en febrero, los últimos días de marzo se estaría llevando a cabo el juicio oral y público" por homicidio agravado por el uso de arma y por el vínculo de pareja no conviviente.