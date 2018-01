A través de una aplicación móvil se pueda controlar la rinitis

El potencial que hay en la relación entre los celulares inteligentes y los tratamientos médicos se está comenzando a explorar, con interacciones muy interesantes. En la Argentina se acaba de lanzar una aplicación que permite a las personas que padecen rinitis alérgica ?el 20% de la población? identificar sus síntomas, controlar la efectividad de la medicación y que el médico pueda evaluar la evolución del tratamiento.



La app se llama el Diario de la Alergia y está disponible en 23 países para los dos sistemas operativos más comunes: Android (Google) e IOS (Apple). La desarrolló un equipo de la iniciativa mundial: Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA, por sus siglas en inglés), en el marco de la iniciativa Macvia, que lucha contra las enfermedades crónicas desde la Comunidad Económica Europea (CEE).



La aplicación llegó al país a partir de las gestiones de ARIA Argentina, que preside el Dr. Juan Carlos Ivancevich y al que acompañan los doctores Hugo Neffen y Mario Zernotti, como vicepresidentes.



"En las enfermedades crónicas, la sociedad entre el médico y el paciente es una estrategia esencial para mejorar su calidad de vida. Lo que tiene interesante esta aplicación es que permite integrar al paciente al control de su enfermedad", explicó el Dr. Neffen, ex presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.



El especialista santafesino recordó que la adherencia a los tratamientos es la piedra fundamental para controlar las enfermedades crónicas. "En el asma solo el 50% de los pacientes cumplen el tratamiento y en la rinitis el porcentaje todavía es más bajo", advirtió. Por ello, la implementación de esta app contribuirá a mejorar el cumplimiento del tratamiento.



En el caso de las rinitis, a este escenario hay que sumar que la enfermedad suele ser subestimada por los pacientes, subdiagnosticada por los médicos y en consecuencia subtratada, lo que tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida de las personas que la padecen.



"La rinitis alérgica es una de las enfermedades más comunes en el mundo. Existe en todos los grupos etarios, a menudo comienza temprano en la niñez y persiste durante todo el ciclo de vida. Afecta la vida social, el trabajo y el rendimiento escolar", explican desde ARIA. ¿Cómo funciona? La aplicación permite llevar un registro de los síntomas diarios de la rinitis alérgica y del asma, y también del uso de los medicamentos. Las clasificaciones de síntomas que brinda diariamente se capturan utilizando medidas validadas que pueden interpretarse como un nivel de control de los síntomas.



Estas son simples escalas de calificación que solo requieren que el paciente toque una línea para indicar su respuesta a tres o cuatro preguntas. El paciente también puede registrar el medicamento que toma todos los días. Se puede seleccionar el fármaco que generalmente usa de las listas de medicamentos provistos en cada país y guardarlo en su perfil, y luego registrar su uso todos los días en segundos o agregar un nuevo medicamento cuando lo necesite.



"El seguimiento de los síntomas diarios y el uso de medicamentos le permite ver al médico qué tan bien está funcionando el tratamiento, identificar patrones en los síntomas y, por lo tanto, tomar el control de la enfermedad y mejorar la comunicación con su paciente", aseguran desde ARIA.



Los resultados se muestran en gráficos fáciles de leer, lo que le permite ver la experiencia del paciente con los síntomas a lo largo del tiempo, en días, meses o años.



El diario tiene una función de recordatorio opcional para ayudar al paciente cumplir con los objetivos del tratamiento, y a no olvidar la frecuencia con que debe tomar la medicación, lo que le permite establecer un recordatorio todos los días, dos veces al día o una vez por semana. Si el paciente registra síntomas que sugieren que su rinitis alérgica no se controla durante tres días seguidos o más, el diario lo alertará de este hecho.



El diario también incluye una función de geolocalización que en el futuro permitirá comparar el nivel de control de los síntomas con otras personas alérgicas en el área del paciente y también alertar cuando un factor irritante, pueden ser pólenes, hongos o contaminantes ambientales, comienza a generar síntomas de rinitis en una determinada región.



¿Qué es ARIA?

La iniciativa ARIA (Rinitis alérgica y su impacto en el asma, por sus siglas en inglés) se inició durante un taller de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999. Los objetivos iniciales fueron proponer una nueva clasificación de rinitis alérgica, promover el concepto de multimorbilidad en asma y rinitis y desarrollar guías para su tratamiento. En la actualidad, la iniciativa está difundida e implementada en más de 70 países. (El Litoral)