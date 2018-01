Las capturas de pantalla de los chats de Whatsapp no dan respiro en las redes. Esta vez, los protagonistas son dos hombres, uno que quiere vender un auto, y el comprador interesado.Por ahora no están identificados los autores de esta conversación que no para de circular por las redes sociales.El diálogo arranca con un "Hola capo", pasó a un decoroso "metételo en el tujes", y tuvo su pico de tensión cuando el dueño del auto se enojó porque su cliente, oriundo de La Matanza (Bs As), calificó a Quilmes (BS As) como una "zona picante" y pretendía que le acerquen el auto a otro barrio para no tener que viajar con la plata.