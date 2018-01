Evacuaron casas para retirar grúa que cayó sobre techo cuando instalaban pileta

Sociedad Grúa cayó sobre el techo de una casa mientras intentaba subir una pileta

La evacuación de casas las linderas y el corte del suministro eléctrico en la cuadra precedieron a la maniobra para retirar una grúa que se inclinó y destruyó el techo de una vivienda en el barrio porteño de Mataderos, en cuyo jardín se intentaba ubicar una pileta de natación, con un saldo de cuatro operarios heridos.Al menos tres grúas de gran porte y un equipo de 25 personas debieron trabajar para enderezar la unidad cuyo brazo destrozó el techo de la vivienda en la que operaba, quizá debido a una falla en una de las "patas hidráulicas" laterales que sirven de contrapeso, según estimó un experto en logística.La Policía de la Ciudad informó a Télam que "se trató de un trabajo particular en el que el dueño de la vivienda contrató una grúa para colocar una pileta, que debía ser ubicada pasándola por sobre el techo de la casa tipo chalet"."Hubo cuatro adultos heridos que fueron trasladados al hospital Santojanni", operarios que trabajaban en el lugar, al que llegaron efectivos de la Policía porteña, Defensa Civil, Guardia de Auxilio, el servicio de emergencias Same y los Bomberos.La imponente maquinaria causó "daños importantes sobre la propiedad y sobre casas linderas", mientras que el camión que soportaba a la grúa quedó con las ruedas en el aire.El experto en logística Marcelo Covelli dijo al canal C5N que "posiblemente fallaron las patas hidráulicas, cuya función es extenderse para contrapesar" la carga que eleva la grúa."Donde va a hacer la palanca, tiene una base de apoyo para hacer más esfuerzo, y lo más probable es que haya fallado una pata hidráulica", opinó.Covelli observó que la maquinaria está corrida del centro de gravedad "porque hay un volquete en el medio, lo que hace que la grúa deba posicionarse alejada"."Si bien no es una operación grande, es dificultosa. Media tonelada no es nada para esa grúa", dijo el experto respecto al peso estimado de la pileta de fibra de vidrio que era elevada.