Condenaron a joven que extorsionó a una adolescente con fotos íntimas

Pero unas semanas después, y a través de un usuario de la red social Facebook, las fotos fueron enviadas a gente de su entorno, lo que derivó en que la joven iniciara una presentación civil.

Un joven de 24 años que extorsionó a una adolescente a la que le exigió 10 mil pesos para no publicar fotos íntimas suyas en internet fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.



Así lo resolvió el juez Fernando Ramírez, quien dictó la condena contra Santiago Rodríguez, que aceptó su responsabilidad luego de un acuerdo de juicio abreviado firmado con la fiscal Ana Helena Díaz Cano.



En la sentencia, según publicó el portal Fiscales.gob.ar, el juez tuvo en cuenta el testimonio de la víctima, quien relató que en octubre de 2016 conoció a un hombre y mantuvo una relación íntima con él.



En ese contexto es que se habrían tomado algunas fotografías en dónde ella estaba desnuda y que luego pidió que sean borradas.



Pero unas semanas después, y a través de un usuario de la red social Facebook, las fotos fueron enviadas a gente de su entorno, lo que derivó en que la joven iniciara una presentación civil.



El 28 de diciembre de 2016, un usuario de Facebook la contactó y le dijo que si no pagaba 10 mil pesos, iba a subir sus fotos a páginas pornográficas y se las iba a enviar también a sus familiares.



Desde ese usuario le comunicaron además que le daría las indicaciones para que se realizara la entrega de la plata y que no se iban a ver la cara.



Fue así como el 4 de enero de 2017, cerca de las 23:00, la joven fue hasta la entrada del Parque Indoamericano en un remis que en realidad era manejado por un policía vestido de civil, dejó la cartera con el dinero en el punto que habían acordado y se alejó con el auto, pero sin perder de vista el bulto.



A los pocos minutos, los investigadores observaron cómo un hombre en una moto se detuvo en el lugar, se agachó y tomó la cartera.



En ese momento, el policía corrió al lugar, le gritó para que se detuviera, pero el joven se metió el botín en una mochila y se subió a la moto, aunque no pudo huir del lugar.



Para el juez que integra el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº9, el imputado realizó las maniobras desde una falsa cuenta de esa red social.



En las últimas horas, Rodríguez fue condenado por extorsión en grado de tentativa y la pena de dos años y seis meses de prisión será de ejecución condicional siempre y cuando cumpla con las reglas de conducta que acordó con la Fiscalía, y también deberá realizar dos horas semanales de tareas comunitarias durante dos años.