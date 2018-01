Le ganaron la batalla al paco y tuvieron emotivos viajes por el país

Les falta rostro para tanta sonrisa cuando cuentan de su viaje. Desde el paisaje al asado compartido, cada uno elige lo que más le gustó. Ninguno había ido más allá de esta ciudad y ahora llegaron a las Cataratas del Iguazú y al Perito Moreno. Fue el premio al trabajo y al compromiso con su propia búsqueda para salir del infierno. Son los "chicos del cura Oberlín".Mariano Oberlín es símbolo de la lucha contra el paco en Córdoba; está hace siete años en la parroquia Crucifixión del Señor, en el límite entre los barrios Müller y Maldonado, zona roja. Hace poco más de un año lo atacaron y el policía que lo custodiaba abatió a un chico de 13 años que, con un cómplice, lo había robado con un arma.Siguieron meses duros, alejado físicamente del barrio, tratando de superar la angustia y el dolor. Fueron los chicos quienes lo persuadieron de que tenía que regresar a la parroquia, a los talleres, a la "casita" donde unos viven y otros pasan horas.En Agua de Oro, donde se recluyó, aprendió la construcción con fardos de botellas de plástico. Lucas Recalde, dueño de la estancia El Rosal, aloja también algunos chicos que aprenden el oficio en Tres Construcciones, una "empresa sustentable". Nació la idea de traer el sistema a Maldonado.Construyeron un salón donde, en pocos días, funcionará "la plantita de producción"; avanzan en los espacios donde vivirán los que integrarán la cooperativa de trabajo. El desafío es sostenerla mientras hacen su proceso de rehabilitación. El sueño, hacer con botellas las "casitas" para trasladarse todos, incluso los que están en otras tareas.Arrancan a las 8 de la mañana y están unas 12 horas; para ellos es el primer proyecto en años. Yamil, de 21, estuvo dos viviendo en un auto abandonado. "Perdido, consumía de todo. Pero se puede hacer algo bueno". Hace pocos días, con otros tres, fue a buscar a un chico cuya madre, desesperada, acudió a Oberlín "para que hiciera algo".El cura no puede internar, no lidera una institución formal. Empezó con los "chicos del paco" cuando en su primer mes en la parroquia dio tres responsos por suicidios de jóvenes. Uno fue para el hermano del último que se sumó, del que fueron a buscar Yamil y sus compañeros."Aprendí que los procesos deben ser colectivos; entre ellos se acompañan y se ayudan -dice-. Se potencian y así como lo hacen para 'echarse mocos' también es para buscar una salida".La planta de reciclado está en una zona de carreros que hoy cobran entre $1 y $1,50 por kilo. El objetivo es pagárselo $4 y generar un círculo que abarque a más gente, otros $4 serán para la cooperativa y lo mismo para reinvertir. Piensan pagarle más al que presente el certificado de que sus chicos van al colegio, por ejemplo.Construir con fardos de botellas recicladas (incluyendo la base de material, el techo de chapa y madera y la terminación de paredes y pisos) cuesta la mitad que con el sistema tradicional. La estructura autoportante no sólo es una opción para el que menos tiene, sino para reducir el impacto ambiental.Los chicos no manejan plata; en las casas donde viven (son entre 20 y 25) tienen lo que necesitan. "Es obvio que en algún momento van a tener que volver a usarla, pero mientras se recuperan mejor no -explica Oberlín-, así que cada tanto los llevaba a comer una pizza o al campo. Hasta que un día soñamos con un viaje más largo, pensamos en Buenos Aires".Como el cura es de los que dice y hace, fue a averiguar. La idea era para los cinco trabajaban en la construcción. "Hay normas y hay libertad; no echamos a nadie, sí premiamos a los que laburan". En la agencia TDH del barrio San Vicente le hicieron un "preciazo" (renunciaron a comisiones) para que el sueño llegara a Cataratas. Allá fueron."Impresionante", deletrea Mirko. Compartieron la excursión en ómnibus, los conocieron y conocieron. Unas semanas más tarde Oberlín iba al sur con una hermana a pasar la fiesta con su familia. Decidieron que, como ellos costeaban la nafta, irían en el minibús con ocho chicos."Hace seis meses algunos de estos changos estaban en una esquina consumiendo, o durmiendo en un auto abandonado, o al borde de la muerte. Quién hubiese pensado que íbamos a estar disfrutando de las Cataratas del Iguazú y después estaríamos de gira por el sur, conociendo el Perito Moreno, paseando por lac, y disfrutando de las playas de Las Grutas y Mar del Plata (confieso que el mar me parecía aburrido, hasta que vi a estos chicos disfrutar de cada ola, y como en el cuento de Galeano, me ayudaron a mirar con nuevos ojos y a disfrutar con el corazón renovado). Y nos quedó tiempo para compartir unos corderos patagónicos hechos por los chicos de la Fundación Valdocco, de Caleta Olivia, que nos recibieron con los brazos abiertos".Lo escribió el cura en su Facebook. Fabrican planchuelas de metal para asado; las hermanas Levin les regalaron las máquinas de la fábrica de tejidos de su padre, que heredaron. El "Vincha" ya teje y suma a otros "porque ahora entro a la universidad a estudiar, voy a tener menos tiempo". El resto se ríe, pero lo mira con orgullo.En pocas semanas montarán una panadería. Trabajan, cuidan sus espacios y los que están en condiciones (muchos necesitan recuperarse) van al colegio. Todos los proyectos son inclusivos, para ellos y para el barrio.La obra recibe aportes mensuales del Sedronar; el Gobierno de Córdoba pone los docentes para los talleres de oficio y capacitación de los que participan unos 500 chicos y especialistas para ayudar en la rehabilitación."Es increíble cómo se acerca gente a ayudarnos que no conocemos y pensar que cuando arrancamos era difícil conseguir hasta una pinza", recuerda Oberlín. Por ejemplo, "Rully" Tarrabuela le pidió al cura que bendijera los anillos de su unión y empujó a los invitados a donar a la obras en reemplazo de los regalos; Luisa Cano hizo lo mismo para su cumpleaños de 80. Yamil es claro: "Hacemos 'chilenitas', agradecemos, estamos contentos".