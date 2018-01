Grúa cayó sobre el techo de una casa mientras intentaba subir una pileta

Cinco operarios resultaron heridos esta tarde al desplomarse una grúa sobre una casa en medio de trabajos para instalar una pileta en el fondo de la vivienda, situada en el barrio porteño de Mataderos.La caída de la grúa de varias toneladas de peso destrozó el techo de la casa, situada en la calle Saladillo, casi en la intersección con Pila.El camión que transportaba la grúa quedó volcado sobre dos volquetes que se hallaban en el lugar, mientras que los habitantes de la casa resultaron ilesos.Según indicaron voceros policiales, la grúa perdió el centro de gravedad y volcó hacia un costado, por lo que apoyó el brazo en el techo de la casa.Los heridos son cinco operarios de 19, 20, 37, 40 y 45 años, y fueron trasladados en ambulancias del servicio de emergencias metropolitano SAME al Hospital Santojanni.Los lesionados sufrieron traumatismos graves, mientras que tanto la casa en la que se iba a instalar la pileta como propiedades linderas sufrieron daños de consideración.Se esperaba que en las próximas horas acudan al lugar dos grúas para retirar la que tuvo el desperfecto, mientras que personal de la Guardia Civil iba a analizar si en el lugar había peligro de derrumbe.Jorge Taddei, quien es vecino de la casa y padre de Wanda Taddei, la joven que murió tras ser quemada por su esposo, el músico del grupo de rock "Callejeros" Jorge Vázquez en 2010, dijo que la familia que es propietaria de la casa "pasó de una alegría tan grande como la de tener una pileta a una desgracia"."Fue dentro de todo con suerte porque no hubo muertos y si no hubieran estado los contenedores la grúa habría partido por completo la casa", expresó el hombre, que señaló que ofreció alojamiento a la familia, un matrimonio con dos hijos adolescentes, que sufrió el percance."Ya les ofrecimos porque tenemos dos dormitorios disponibles, es una cuestión de solidaridad", expresó.Taddei definió el hecho como "una explosión que conmovió el barrio, parecía que se venía el mundo abajo, y se escuchó hasta cinco cuadras".