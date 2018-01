Crespo: La Fiesta de la Cerveza se realizará con normalidad

Se desarrollará hoy la 46ª Fiesta Provincial de la Cerveza en el club Unión de Crespo. La cita propone una cartelera artística que va de la música alemana a la cumbia santafesina; comidas típicas y también paseo comercial y artesanal.



La clásica reunión de la familia vio interrumpida dos veces su programación inicial por mal tiempo, hoy esperan que la noche acompañe y sea la vencida.



Doble suspensión



El pasado fin de semana, se iba a llevar a cabo una nueva edición de la fiesta, sin embargo las lluvias que no estaban pronosticadas, impidieron el desarrollo de algunas actividades y de los números musicales previstos.



Ante las inclemencias del tiempo, Mariano Saluzzio presidente de Unión habló con los medios crespenses y explicó: "todos nos fijamos en los pronósticos y decían que no iba a llover. Hay una llovizna que persiste y que no da la sensación que vaya a dejar, por lo tanto no vemos la posibilidad de arrancar con la fiesta".



"Para el sábado (por hoy) todo lo que está programado se va a cumplir. Agradecemos mucho que nos acompañen los intendentes tantos de Paraná como de Crespo con sus equipos de trabajos, su apoyo y que le den prestigio a la fiesta" expresó el presidente del club organizador.



"Esta fiesta es un orgullo de nuestro pueblo. Esperamos que toda la gente de la zona y la provincia nos acompañen; que se acerquen a pasar una noche divertida; que puedan aprovechar a comer platos típicos como las costeletas de cerdo acompañadas de papas y batatas, el füllsen, el chucrut y las salchichas alemanas. También ver algún conjunto de música alemana. Los esperamos para recorrer los stand de los artesanos y emprendedores de Crespo. Los esperamos para pasarla bien, para que se diviertan y bailen", señaló el titular del club organizador.



Programa



La última noche ofrece La siguiente cartelera de artistas para hoy: Revelación Alemana; Brisas Inmigrantes, Banda Estrella, Mario Pereyra, Los Prínciples Y Combo 10.



Además, Artesanos, Comidas típicas alemanas, Cerveza artesanal y Chop. La entrada general es de 150 peso Jubilados, menores de 18 años y socios sin cargo.