Fiebre amarilla: Refuerzan la vacunación en la frontera misionera

La ciudad brasileña de Blumenau, en el estado de Santa Catarina, reportó el deceso de una mujer de 57 años a causa de un cuadro de fiebre amarilla. La confirmación del caso hizo que las autoridades sanitarias de Misiones intensificaran la vigilancia epidemiológica y reforzaran los operativos de vacunación en la frontera con Brasil.



La víctima, que no estaba inmunizada, habría contraído la enfermedad durante un viaje a la zona metropolitana de San Pablo. Su deceso se produjo la semana pasada en el Hospital Santa Isabel de Blumenau, a sólo 600 kilómetros de la frontera con Misiones.



La muerte por fiebre amarilla fue confirmada por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica (Dive), que aclaró que se trata de un caso importado. Sin embargo, las autoridades sanitarias tienen bajo investigación otros cinco casos y el deceso de otra persona en la localidad de Lajeado Grande, a menos de 200 kilómetros de la zona Este de Misiones.



En Santa Catarina dijeron que hasta el momento no se constató la circulación viral y que la enfermedad no está presente en ese Estado desde 1966. En la última década hubo 204 casos bajo estudio, pero todos fueron descartados.



En el Sur de Brasil dijeron que deben vacunarse contra la enfermedad quienes tienen previsto viajar a los estados de San Pablo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Bahía, donde está presente la enfermedad.



A raíz del deceso registrado en Blumenau, el Ministerio de Salud Pública de Misiones dispuso de vacunatorios móviles en los pasos y localidades fronterizos. El ministro Walter Villalba dijo que "tenemos garantizada la disponibilidad de vacunas en la medida que no se incremente demasiado la demanda".



Las autoridades sanitarias estiman que ya está inoculada contra la fiebre amarilla más del 90 % e la población de Misiones. La provincia tuvo un brote de fiebre amarilla en 2008 que afectó a diez personas y produjo tres muertes.



La aparición de nuevos casos en Brasil derivó en una fuerte demanda de vacunas por parte de porteños que tienen previsto pasar sus vacaciones en Brasil.