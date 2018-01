Advierten que empresa del Parque Industrial de Gualeguaychú "produce glifosato"

De lo que no se habla

Dentro de las empresas mencionadas en la nómina que publica en su web la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú (CODEGU) el emprendimiento industrial de la firma Green Crops S. A., figura como planta de "envasados de agroinsumos sólidos".En su página web, la empresa ubicada en la parcela 2 del Parque Industrial Gualeguaychú , especifica: "Somos una organización dedicada a la comercialización de agroinsumos, estamos en el mercado desde el año 2004 acompañando a nuestra Red de Distribución". Dicha red está compuesta por diferentes plantas en distintos puntos del país, entre ellos, Gualeguaychú, Entre Ríos. Es decir que además de envasar, la empresa distribuye y comercializa desde el Parque Industrial de nuestra ciudad diferentes productos agroquímicos.Entre ellos, Green Crops S. A., destaca los siguientes herbicidas en su web:: Herbicida de aplicación postemergente para el control de malezas de hoja ancha en trigo, cebada, centeno, avena, alpiste, maíz, sorgo, mijo, papa, campos naturales, praderas artificiales de gramíneas, verdeos, caña de azúcar caminos, zonas no cultivadas. Se puede utilizar en tratamientos de pre-cosecha de cereales finos, arroz, maiz, sorgo y lino.: Herbicida residual para el control de gramíneas anuales y algunas latifoliadas en los cultivos de soja, maíz, girasol, maní, algodón y caña de azúcar.: Herbicida selectivo que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en cultivos de maíz, caña de azúcar y sorgo granífero.: Herbicida postemergente sistémico de mayor efectividad comprobada contra gramíneas anuales y con óptimo control de Sorgo de Alepo. Tiene un excepcional control de Maíz RR (guacho) en Soja RR.: Herbicida sistémico postemergente para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de Soja y barbecho químico. Ideal acompañante de Glifosato.: Herbicida de uso agrícola, no selectivo, para el control post-emergente de las malezas anuales y perennes, que se puede utilizar en pre-siembra de soja, maíz, girasol; en pre-cosecha de trigo; y en cultivos perennes en aplicaciones dirigidas.: Herbicida selectivo con acción residual, en aplicaciones postemergentes en los cultivos de soja, maní, alfalfa, arveja, maíz resistente a imidazolinonas y en aplicaciones preemergentes en el cultivo de poroto.: Herbicida selectivo para Soja RR para aplicaciones postemergentes. Provee un gran control residual de malezas en germinación.La integrante de la ONG "Salvemos el Río Gualeguaychú", Natacha Crimella, afirmó que le parece "una incoherencia total que la ordenanza que impulsa el Ejecutivo plantee la prohibición del acopio, uso y comercialización del glifosato cuando no prohíbe su producción. Concretamente la fábrica Green Crops S. A. produce entre otros herbicidas, glifosato y atrazina, volcando sus efluentes en el río Gualeguaychú, el cual es un recurso el que es bien y patrimonio de toda la comunidad", aseguró."¿Qué pasa que la ordenanza del Ejecutivo no hace referencia a esto? ¿El Parque Industrial es intocable?", inquirió.Y profundizó: "En la ordenanza que impulsa el intendente (Martín) Piaggio se invoca el artículo N° 240 (inciso 21 g) de la Constitución de Entre Ríos, que entre sus competencias municipales determina que pueden intervenir cuando existe contaminación transfronteriza, es decir, que si algún concejal adujera a que el Parque Industrial está fuera del ejido, tienen competencia ambiental. No puede invocarse la normativa en un sentido pero obviarla en otro que existe para preservar el mismo bien: el medio ambiente y la salud de las personas".Cabe recordar que el Municipio radicó una denuncia penal ante la Fiscalía por la presencia de endosulfan, haciendo mención también a la presencia de atrazina en el río Gualeguaychú. Vale preguntarse entonces si esta fábrica a la que se refiere la vecina, tiene planta de tratamiento propia o evacua sus efluentes a una planta de tratamiento inconclusa y totalmente colapsada como la que tiene en la actualidad el PIG."¿La prohición se ajustará para todos? ¿O solo para los productores y para quienes comercializan el glifosato? ¿Nada pasará con quienes lo producen?", insistió Crimella en declaraciones el sitioY sumó: "El Intendente Piaggio es el primer vocal de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), la directora de Medio Ambiente -actualmente imputada en el marco de la causa por contaminación ambiental que iniciara la UFIMA- es vocal auditora de la Comisión Administradora del PIG: ¿No están al tanto de esta situación? ¿Ésta omisión en la ordenanza, vinculada a la producción de glifosato, es accidental o conveniente para alguien en particular?""Creo que es importante que los proyectos de ordenanza que se están debatiendo en el seno del HCD concluyan en ordenanzas efectivas que cuiden y preserven el medio ambiente de manera real, involucrando a todos aquellos afectados, y no para la foto o el anuncio del diario", dijo finalmente la integrante de "Salvemos el Río Gualeguaychú".