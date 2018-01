Alertan por la proliferación de algas tóxicas en el lago San Roque

Foto 1/2 Foto 2/2

La proliferación de algas en un sector del Lago San Roque alertó a las autoridades de la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz al ser altamente tóxicas para las personas, por lo que equipos de médicos se preparan para asistir a los turistas que eventualmente puedan tomar contacto con ellas.



El secretario de Desarrollo Urbano de esa comuna, Horacio Pedrone, dijo que "es muy difícil precisar qué proporción del lago está afectada porque en determinado momento las algas se manifiestan muy fuerte y en otros de forma muy liviana".



"Hoy estaban ubicadas en un sector del embudo del lago, cerca del paredón. Hemos preparado a nuestros médicos para problemas que puedan llegar a darse por el contacto que puedan tener personas con estas algas que son altamente tóxicas", detalló.



Este tipo de algas (cianobacteria), pueden producir distintas afecciones como dermatitis, conjuntivitis, vómitos, diarreas, dolor de cabeza, fiebre, disminución del apetito, entre otras.



Pedrone aseguró que el municipio "no puede hacer nada" para que esto no suceda ya que se trata de un problema de los afluentes del Lago San Roque, por lo que tiene que intervenir la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.



"No es sólo el aporte que hace el río San Antonio, sino que además hay problemas con el vertido que tenemos del río Cosquín y de los arroyos Las Mojarras y Los Chorrillos", todos cauces que desembocan en el San Roque.



Pedrone destacó que el problema de las algas "es complejo en cuanto a los orígenes, ya que no es solo por el vertido de líquido cloacales, también es un problema la deforestación a raíz del pastoreo, los incendios forestales y las cenizas que son arrastradas hacia las cuencas y ese es un elemento orgánico puro".



Precisó que desde el municipio de Carlos Paz, "venimos trabajando sobre la colección de líquidos cloacales, haciendo la ampliación de redes para abarcar alrededor del 70% de la población".



Pedrone añadió que "también estamos combatiendo la deforestación, por lo que ya, desde hace unos años, hemos declarado que el faldeo de las montañas que pertenecen al ejido municipal nuestro, no se puede más urbanizar".



El funcionario municipal aclaró que el problema "no va a desaparecer, por lo que desde el municipio porque es un problema de cuenca y nosotros no podemos hacernos cargo de esto".



"No obstante, nosotros con autorización de la secretaría de Recursos Hídricos hemos hecho un trabajo de limpieza en el Río San Antonio", puntualizó.



En ese sentido precisó que "el aporte de agua al lago San Roque que hace el río Cosquín es casi de dos tercios contra un tercio del San Antonio".