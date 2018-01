Aguad recibió a familiares y prometió que seguirá la búsqueda del submarino

Aguad mantuvo un "cordial encuentro" de cerca de dos horas con "27 representantes de las familias de los tripulantes" del San Juan, el submarino de la Armada desaparecido a mediados de noviembre último, "y se comprometió a continuar con la búsqueda", informó al término de la reunión un comunicado del Ministerio de Defensa de la Nación.



El ministro llegó a la base naval, en la zona portuaria de Mar del Plata, donde lo esperaban alrededor de 35 familiares para realizar con ellos la tercera reunión, después de las que mantuvieron con él apenas iniciada la búsqueda del San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre, y el 1 de diciembre.



Según trascendió, accedieron a la reunión con Aguad un representante de cada familia pero no otras personas en representación de las 44 familias de tripulantes del San Juan que no pudieron llegar a la base marplatense.



Versiones previas al encuentro, que circulaban entre los familiares, indicaban que no iban a poder usar teléfonos celulares porque la reunión se desarrollaría como un "encuentro cordial pero reservado", sin imágenes ni grabaciones de audio.



La reunión había sido precedida por contactos con colaboradores del ministro de Defensa, entre los cuales la secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Graciela Villata, que acompañó a Aguad.



Desde hace algo más de una semana, un grupo de los familiares de los 44 tripulantes del San Juan, alrededor de una decena, habían decidido permanecer día y noche en la base, turnándose, a la espera de una respuesta a su pedido de la presencia de Aguad y del presidente Mauricio Macri.