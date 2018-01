Mujer reclama que el cementerio "tiró" los restos de su pequeña hija

Josefina, una mujer mayor que vive en Villa Zorraquín, en la zona norte de Concordia, no pudo evitar que el llanto le quiebre la voz al relatar lo que le tocó vivir este miércoles 24 de enero en el Cementerio Nuevo.



"Yo fui ayer a visitar a mi hija en el cementerio porque era la fecha de su cumpleaños. Pero al llegar al lugar, no está más. El nicho de ella está ocupado por otro, con un majestuoso arreglo. Me mandaron con unos papeles al fondo del cementerio, donde hay una cantidad de pasto" explicó.



- ¿Usted reclamó ante la administración del Cementerio?



- Sí. Nos dieron un papel y nos dijeron que la habían sacado porque habíamos dejado de pagar. Pero, ¡¿por qué no me avisaron?!



- ¿Esa fue la justificación que le dieron, la deuda?



- Ella tenía una placa de mármol, floreros de porcelana, aritos de oro. Nada de eso está en ningún lado. Un empleado nos llevó al fondo, a una sección que es un yuyal y ahí no estaba. Yo con mis manos escarbaba y había placas hundidas en la tierra desde hace vaya a saberse cuántos años. Mi hija no está ahí. Mi madre no está ahí. Me las tiraron. Yo no quiero los aritos de oro, no quiero los floreros porque esas son cosas que mañana o pasado se pueden recuperar, pero los huesitos de mi hija no. Es un dolor muy inmenso lo que tengo. Lloro cada vez que hablo de esto.



Me duele por mí. Me duele por mucha gente que tal vez le toca vivir lo mismo que a mí. Ni a un perro hoy se lo tira en cualquier lado. Se hace un pozo y se lo entierra. ¿Por qué me tiraron mi hija?



- Perdone que insista, pero ¿está Usted segura de que nunca recibió notificación por escrito donde la intimaban por la deuda y le advertían que podían cambiar de lugar a sus muertos?



- No. Nunca. Nunca. Yo lo único que quiero es recuperar los huesos de mi hija. Que remuevan ahí, que yo vea el cajón de mi hija y el de mi madre. Eso es lo que yo pido. Voy a mover cielo y tierra, aunque yo me muera. A todo esto lo publiqué en Facebook.



Lo que están haciendo es muy doloroso. Es un ser humano. No le deseo la muerte a nadie pero en estos momentos quisiera que les pase para que vean el dolor. No me di cuenta de sacar unas fotos. Vi arriba de un acoplado cajones de muertos con el cuerpo adentro. ¿A dónde lo iban a tirar? Es vergüenza, es dolor que parte el corazón.



Yo no tenía plata para pagar pero me hubiesen avisado. Queremos saber y ver dónde está el cuerpo de nuestra hijita. La respuesta oficial ante una denuncia similar El 30 de diciembre de 2017 otro vecino de Concordia relató haber vivido una situación parecida a la de Josefina. En este caso, el hombre contó que fue a saldar una deuda con el Cementerio y se encontró con la desagradable sorpresa de que en la tumba de su madre había otro cuerpo.



Horas después, en un comunicado firmado por el coordinador del Cementerio, Esteban Corrado, desmintió al vecino: "La persona que hizo las declaraciones a la prensa dijo que su los restos de su madre no están en el nicho y esto no es así. Efectivamente sí están en el lugar que fue asignado. Como en todo nicho, hay una persona que es la titular y responsable del mismo. En este caso es una mujer y esta mujer autorizó que en este nicho se coloque una urna con los restos de un bebé fallecido, que es parte del mismo grupo familiar". "Este señor que habló en los medios, que es parte del mismo grupo familiar, quizás no estaba enterado de la decisión que tomó la titular del nicho, o quizás sea otra situación, eso ya no es un tema de incumbencia del municipio", agregó.



Intentado llevar tranquilidad a la población, Corrado agregó: "Lo importante que queremos dejar en claro es que no ha habido ninguna irregularidad en cuanto al cuidado de los restos de las personas que descansan en el Cementerio". (El Entre Ríos)