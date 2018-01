Asesinaron a 13 mujeres en los primeros 15 días del año en el país

Foto: Asesinó a tiros a una mujer y se suicidó ayer en Tucumán Crédito: La Gaceta

El dato proviene de un estudio del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres "Ni Una Menos", perteneciente al Movimiento MuMaLá, que dio a conocer las cifras correspondientes a los femicidios ocurridos durante el año 2017 (un hecho cada 29 horas) y los datos parciales relativos a los primeros 15 días del mes de enero del 2018 (cada 28 horas).



De acuerdo al relevamiento realizado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, del que se hace eco el Diario Popular, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 se registraron en Argentina un total de 298 femicidios (dentro de los cuales hubo 16 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 21 femicidios vinculados de hombres y niños); cifra a la que se suman 6 travesticidios.



Entre el 1 y el 15 de enero del 2018 hubo 13 femicidios. Al respecto, Raquel Vivanco, Coordinadora Nacional de MuMaLá y presidenta del Observatorio Ni Una Menos manifestó: "las terribles cifras de femicidios, que no disminuyen, dan cuenta de la falta de prioridad política asignada por el gobierno de Mauricio Macri a terminar con la violencia hacia las mujeres en nuestro país, hecho que se evidencia una vez más con la ausencia de partida presupuestaria destinada específicamente a la materia para el año 2018".



"El 18% de las víctimas asesinadas durante el año pasado habían realizado denuncias previas contra sus agresores y el 12% de dichas mujeres tenían medidas de protección dictadas por la justicia, lo que nos habla de la desidia del Estado en su conjunto, todas esas muertes se podrían haber evitado", agregó.



La Coordinadora Nacional de MuMaLá denunció: "Sigue sin garantizarse la aplicación de la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres vigente desde el año 2009".



El patrocinio jurídico gratuito especializado para las mujeres víctimas, que prevé dicha ley, sólo se brinda en dos ciudades del país y no se están llevando adelante campañas masivas de sensibilización al respecto.



Asimismo, sostuvo que "la línea 144 no aborda de manera eficaz las denuncias a pesar de la gran demanda que tiene. Estos son solo algunos de los incumplimientos del Estado ante los organismos internacionales de DDHH y principalmente ante las mujeres a las que la violencia machista les quita la vida a diario en la Argentina".

A continuación, el informe de la organización sumó datos que surgen del Registro Nacional de Femicidios 2017: 298 femicidios (16 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 21 femicidios vinculados de hombres y niños).



Mujeres víctimas: 52% de las mujeres eran madres. 47% de las mujeres vivía con su agresor. 6% estaban embarazadas. 8% de las víctimas fue violada. Niños y niñas huérfanos/as: 312 niños/as huérfanos/as. Varones agresores: 13% se suicidaron.



Travesticidios: 6 travesticidios.



Vínculo: El 90% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de la víctima, el 4% fueron cometidos por extraños, 6% sin datos. Denuncias y medidas: El 18% de las víctimas realizaron denuncias previas, el 12% tenía medidas de protección. Edad de la víctima-Edad del agresor: La franja etaria de entre 21 y 40 años concentra el 44% de los femicidios registrados. El 65% de los agresores tiene entre 21 y 60 años.



Jóvenes Víctimas: 30% fueron jóvenes de entre 15 y 25 años. 13% fueron violadas y abusadas. 28% estuvieron desaparecidas. Lugar del hecho: 65% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima, 25% femicidios cometidos en la vía pública, 3% en la vivienda de un familiar, 3% en la vivienda del agresor, 4% otros (casa deshabitada, trabajo de la víctima, albergue transitorio).



Modalidad: El 28% de las víctimas fue asesinada con arma blanca, el 27% de los femicidios fue realizado con arma de fuego, el 19% muere por asfixia, el 16% de las mujeres asesinadas a golpes, el 4% de las víctimas muere quemada, 4% (atropelladas, envenenadas, empujadas desde un balcón, etc), 2% sin datos.