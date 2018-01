Una nube con forma de tornado generó pánico en una zona del país: Videos

Las redes sociales fueron el lugar elegido ayer por la tarde para que correntinos y chaqueños suban videos e imágenes de una gigantesca nube que unía el cielo con la tierra. El fenómeno, que se produjo alrededor de las 16, asustó a más de uno en el ingreso a Resistencia, por la avenida Sarmiento, ya que era bastante similar a la forma de un tornado.

Ayer se observó este curioso fenómeno sobre Resistencia y Corrientes. Hasta el momento no hay evidencias de tornados en la región y solo se trató de una masa de aire muy húmeda que descendió en un ambiente saturado y formó esta nube particular pic.twitter.com/H2WV7U4Grl — SMN Argentina (@SMN_Argentina) 24 de enero de 2018

No obstante, el pronosticador aeronáutico Andrés Durán explicó al medio Diario Chaco que se trató de una nube de tormenta, que se denomina cumulonimbus.El profesional explicó que dicho fenómeno posee un gran desarrollo vertical y que ese tipo de nubes están formadas internamente por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral.Estas nubes, según explicó Durán, producen precipitaciones intensas y son las que generan las descargas eléctricas: "Las nubes de tormenta, cuando la precipitación es muy intensa, hace descender aire. Ese aire, cuando llega a la superficie, se desplaza hacia los costados y genera ráfagas intensas".Y añadió que "al descender esta masa de aire, si está muy húmeda la superficie, toma una forma como de una nube que baja, pero es solo esta masa de aire que va desde la altura hacia la superficie, con agua saturada", al tiempo que aclaró que nada tiene que ver con un tornado, porque para que este se genere tiene que haber fenómenos más severos."Sucede siempre, pero como no siempre hay tanta disponibilidad de agua o humedad entonces la nube no llega hasta la superficie", explicó al citado medio."Siempre existe la corriente descendente cuando hay precipitaciones, no es un fenómeno tan anormal, sino que se ve poco, nada más", finalizó.