Todo sobre la fiebre amarilla: Quiénes deben vacunarse y quiénes no

Internacionales Confirmaron la primera muerte por fiebre amarilla en Santa Catarina

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos. Puede ser grave y hasta letal. No tiene tratamiento pero puede prevenirse., según información actualizada del Ministerio de Salud de la Nación acorde a los difundido por la Organización Mundial de la Salud.El término "amarilla" alude a la ictericia que presentan algunos pacientes.-Usando repelentes.-Usando ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes.-Teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de hospedaje.-A través de la vacunación específica. La vacuna es elaborada con virus atenuados. Proporciona protección al cabo de 10 días de su aplicación. Es segura y raramente puede causar efectos adversosLa primera regla de oro es consultar al médico de confianza. Las recomendaciones generales para turistas son las listadas a continuación, según la médica infectóloga Lilian Testón (MN 87307), coordinadora del Departamento de Epidemiología de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei).-Los viajeros deberán vacunarse con al menos 10 días de anticipación a partir de los 9 meses de edad hasta los 60 años.- Lactantes menores de 8 meses-Personas con alergia severa al huevo- Embarazadas y mujeres durante la lactancia-Pacientes con inmunodeficiencias: HIV sintomáticos, con cáncer o con déficits inmunitarios constitucionales-Pacientes que reciben tratamiento con inmunomoduladores e inmunosupresoresPrecaución: los pacientes mayores de 60 años deben realizar una consulta médica para evaluar el riesgo de complicaciones de la vacuna. Aquellos con alto riesgo recibirán una exención de la vacuna a los fines migratorios-Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo la capital Brasilia), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantis.-Estado de Bahía: municipios del Sur y SO del Estado: Alcobaça; Belmonte; Canavieiras; Caravelas; Ilhéus; Itacare; Mucuri; Nova Viçosa; Porto Seguro; Prado; Santa Cruz Cabralia; Una; Urusuca; Almadina; Anage; Arataca; Barra do Chosa; Barro Preto; Belo Campo; Buerarema; Caatiba; Camacan; Candido Sales; Coaraci; CondeUba; Cordeiros; Encruzilhada; Eunapolis; Firmino Alves; Floresta Azul; Guaratinga; Ibicarai; Ibicui; Ibirapua; Itabela; Itabuna; Itagimirim; Itaju do Colonia; Itajuipe; Itamaraju; Itambe; Itanhem; Itape; Itapebi; Itapetinga; Itapitanga; Itarantim; Itororo; Jucurusu; Jussari; Lajedao; Macarani; Maiquinique; Mascote; Medeiros Neto; Nova Canaa; Pau Brasil; Praia do Forte; Piripa; Planalto; Posoes; Potiragua; Ribeirao do Largo; Santa Cruz da Vitoria; Santa Luzia; São Jose da Vitoria; Salvador,Teixeira de Freitas; Tremedal; Vereda; Vitoria da Conquista.-Estado de Espíritu Santo: todo el territorio.-Estado de Rio de Janeiro: con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla en los siguientes municipios del norte, fronterizos con los Estados de Minas Gerais y Espíritu Santo: Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci; Cardoso Moreira; Italva; Itaperuna; Laje do Muriae; Miracema; Natividade; Porciuncula; Santo Antonio de Padua; São Fidelis; São Jose de Uba; Varre-Sai; Campos dos Goytacazes; São Francisco de Itabapoa; São João da Barra.Se incluye la ciudad de Río de Janeiro.-Estado de São Pablo: todo el territorio- Cataratas del Iguazú- Zona costera del Estado de Santa Catarina (incluyendo Florianópolis y balnearios vecinos),-Estado de Paraná (incluyendo Curitiba).