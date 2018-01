Desgarrador pedido de la familia del joven argentino que está en coma en Perú

Sociedad Mochilero argentino fue a hospital de Perú por dolor de muela y terminó en coma

". Ese es el desesperado pedido de Sabina, la hermana de"Nos dejaron a la deriva. Necesitamos alguna solución. Me llamaron una sola vez para decirme que estaba internado. Me dijeron que los costos que significa trasladarlo a Argentina son muy altos, y que tienen que correr por parte de la familia", contó Sabina."Pedimos ayuda diplomática. No gratis. Queremos que nos ayuden ahora. Un financiamiento para poder traer a mi hermano, aunque lo tengamos que pagar en 50 años", aseguró.También relató que su madre ya se encuentra con su hermano y que su padre partirá hacia Lima el sábado en colectivo y llegará el martes. "Mi mamá me llamó hace una hora y me comunicó que le dicen que no se puede hacer el traslado, pero que no le quieren dar un certificado que avale esa decisión".Además, contó cómo fue que su hermano fue a un hospital por un dolor de muela y terminó en estado reservado. "El decidió ir porque le dolía una muela. Fue el domingo, y regresó el lunes acompañado por una chica. Ese día volaba de fiebre y le dieron un antibiótico"."Cuando la chica volvió, mi hermano no estaba donde había estado anteriormente y no la dejaron verlo. Después nos enteramos que tuvo un paro respiratorio", agregó.Sobre el diagnóstico de Cristian, dijo: "Se descartó la muerte cerebral. Pero es como que no tiene mucha vida el cerebro. Aparentemente eso pasó porque no tuvo oxígeno en el cerebro por mucho tiempo. Supongo que porque no lo atendieron en el tiempo debido".