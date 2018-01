Mejora estado de salud de joven baleado en Gualeguaychú: despertó del coma

Policiales Dictaron domiciliaria al sujeto que baleó a joven con antecedentes

Contra todos los pronósticos, Ariel "Monito" García despertó. El joven de 21 años permaneció dormido desde el miércoles 17 hasta el sábado por la madrugada, cuando los médicos del Hospital Centenario de Gualeguaychú decidieron bajarle los medicamentos y esperar su reacción.Su estado era crítico. Había ingresado a la guardia del nosocomio con una herida de bala que ingresó por la zona toráxica, pero al chocar con un hueso, el proyectil se desvió en el interior del cuerpo y destruyó pulmones y riñones. Prácticamente no había esperanzas a que sobreviviera y su familia ya estaba preparada para cuando se lo dijeran, pero García se mantuvo estable en su condición de riesgo y esto alentó al cuerpo médico."Si me preguntás a mí te digo que el negro sale caminando", manifestó su padre Alejandro en diálogo con. Contó que ahora los médicos trabajan en tratar de que no pierda el brazo.Cuando fue intervenido por primera vez, según contó el padre de la víctima, los médicos habrían cortado una arteria en el hombro derecho para evitar que "Monito" no perdiera más sangre de la que ya había perdido cuando lo balearon. "Pero ahora no solo está vivo, sino que revirtió la situación. Una arteria se hermanó con otra, irrigó el brazo y hoy el brazo tiene calor, color y lo mueve", mencionó el esperanzado hombre.A pesar de esto, hasta ayer por la tarde se analizaba la posibilidad de trasladar a García al hospital San Martín en Paraná para seguir con los estudios y evitar que pierda el brazo. "Ni los médicos lo creen. Es realmente una segunda oportunidad. Todos en la familia estamos tratando de transmitírselo a él para que lo entienda", agregó Alejandro, que conoce bien los antecedentes delictivos que tiene "Monito" a causa de su consumo de drogas. García está en Terapia Intensiva y va a continuar en ese lugar hasta que sanen sus pulmones que están siendo drenados. "Ahora él tiene que poner voluntad y hacer las cosas bien para salir lo más pronto de Terapia por la posibilidad de contraer algún virus o alguna infección. Riesgo de vida no hay. De acá sale caminando, pero existe la posibilidad de alguna consecuencia", agregó el padre.Respecto a la causa, "Monito" no ha dado su declaración a la Justicia sobre lo sucedido, y su palabra será determinante para el caso y el futuro del imputado. Actualmente el acusado, un hombre de 46 años, se encuentra con arresto domiciliario por 10 días y se enfrentaría a un juicio por tentativa de homicidio.