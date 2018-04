Harán "homenaje a la amistad" en memoria de argentinos muertos en atentado

El periodista estadounidense Brian Winter, quien escribiera un emotivo artículo para recordar y valorizar las amistades grupales en Argentina tras el terrible atentado en el que cinco rosarinos perdieron la vida en las calles de Nueva York, emprendió la iniciativa de materializar un homenaje a las víctimas el próximo 31 de enero, cuando se cumplan tres meses de la tragedia.



La celebración, como la llamó el propio Winter, será dentro de una semana, desde las 18.30, en el Concejo de las Américas de esa ciudad estadounidense.



En ella estarán presentes, Martín Marro, sobreviviente de la tragedia, y el cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé, entre otros.



El artículo, publicado en la revista Americas Quarterly (de la que Winter es editor) y titulado "These guys were Argentina at its best" ("Estos chicos representaban lo mejor de Argentina"), fue "un testimonio a la gran amistad que estos rosarinos tan queridos tenían. Algo tan común en Argentina, pero no tan común en el mundo", aseguró el periodista en La Ocho.



Respecto al homenaje, Winter detalló: "Es una celebración, un encuentro alegre en el que se va a destacar esa tradición de amistad y también se va a hablar de ese grupo. Va a ser una noche muy linda".



El encuentro, en el que actuará la cantante argentina Solange Merdinian, tiene como finalidad recaudar fondos a beneficio de las familias de los cinco fallecidos. Winter aclaró que ese es "el único objetivo" y que lo recaudado será enviado a Argentina.



"Tenemos la colaboración de todas las familias y de los sobrevivientes. Queremos hacer un homenaje sencillo, no sólo a ellos sino celebrar esa tradición que tienen los argentinos por la amistad", comentó.



Sobre el ataque terrorista, el periodista estadounidense afirmó que fue "cruel y arbitrario" ya que se trataba de diez amigos en circunstancias festivas: "Como dijo uno de los sobrevivientes, en un momento estaban en el cielo, con los amigos, en bicicleta, un día espectacular; al otro segundo, pasó lo que pasó".



"Por la naturaleza del atentado, todos terminamos muy conmovidos aquí y muy tristes. Los que tuvimos la oportunidad de hacer algo, tenemos que hacerlo. Nunca nada va a ayudar ni va a arreglar lo que pasó. Pero, por lo menos, podemos ayudar un poco y me parece que nos toca hacerlo", manifestó. Agradecimientos Respecto al emotivo artículo que publicó en Americas Quarterly, Winter agradeció a "todos los argentinos" que le escribieron tras la publicación de su columna: "Recibí, aproximadamente, 3 mil mensajes. En casi 20 años como escritor nunca me pasó algo parecido".



"Muchos de esos mensajes eran fotos que otros argentinos me mandaban de sus grupos de amigos. Gente de 60 o 70 años, o más; hasta me mandaban fotos de asados que hacían", detalló el estadounidense.



Pero entre esos miles de mensajes, a Winter le llamó la atención uno en particular que le hicieron varias personas: "Un comentario muy lindo fue el que decía que «sí, es verdad lo que decís de que tenemos un talento en ese sentido. Pero no nos damos cuenta porque, para nosotros, es normal»".



"Destacar y apreciar lo que ustedes toman como normal también me dio mucho placer", agregó en referencia a la amistad característica de los argentinos.



Entre risas, Winter contó que, después de publicar el artículo, la gente le preguntaba si existía la amistad en Estados Unidos: "Yo tengo amigos acá, buenos amigos e incluso algunos de la secundaria y de antes, también. Pero es diferente. Eso de tener 10 o 12 amigos, de unirse con frecuencia, es algo que nosotros, tristemente, no hacemos".



A pesar de que aún no conoce a los familiares de los fallecidos, contó que tuvo "el privilegio" de llegar, a través de Martín Marro, a conocer a tres de los cuatro sobrevivientes.



El periodista, que vivió durante cuatro años en Buenos Aires a principios de la década de 2000, comentó que una vez al año viene al país "para mantener un poco los contactos".



Pero, el último viaje que hizo (a fin de noviembre pasado), fue especial: "Conocí a tres de los cuatros sobrevivientes, aunque todavía no pude conocer a las familias de los fallecidos. De todos modos, a través del Consulado y de Martín (Marro), hemos estado en contacto con todos". Amor argentino Acerca de cómo llegó al país, en el que vivió cuatro años, Winter narró que a sus 22 años arribó "con ganas de ser periodista", aunque sin ninguna chance concreta para conseguir trabajo.



"Tenía dos amigos argentinos, pero eran un poco más viejos y, por casualidad, conocí a un grupo que me aceptó", contó el periodista.



Luego de que armara su nuevo grupo de amigos en el país, vivió cosas que en Estados Unidos jamás había pensado que iba a experimentar: "Fuimos a Bariloche, a Pinamar, a tomar cervezas los viernes por la noche antes de salir al boliche".



Incluso, sus amigos argentinos lo incluyeron, según contó, como uno más de sus familias: "Me invitaban a las casas de sus abuelos los domingos. Viví mil cosas cuando viví allí y tengo recuerdos tan lindos y únicos".



Los años que habitó en el país siempre residió en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, dijo, conoció Concordia, Bariloche, Ushuaia, Salta y Jujuy.



"Nunca tuve el placer de ir a Rosario, es un error que voy a tener que arreglar algún día", comentó.



En su recorrida latinoamericana, antes de volver a vivir a su país, Winter también vivió cinco años en Brasil y uno en México, donde afirmó que "también son cálidos".



Aunque, según comparó, "no hay nada como la Argentina".



La Capital.