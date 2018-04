Para fortalecer la seguridad vial, Túnel Subfluvial incorporó nuevas tecnologías

El Túnel Subfluvial "Uranga-Silvestre Begnis" lleva adelante un Programa de Modernización tendiendo a incorporar nuevas tecnologías para la seguridad vial. En ese marco se instalaron nuevos sistemas de señalización led y dispositivos de medición de velocidad con fines estadísticos y preventivos.



"Trabajamos en sintonía con ambas provincias, que no buscan generar medidas de efectos represivos, sino de concientización", señaló el representante de Entre Ríos en la entidad biprovincial, Juan José Martínez.



En ese sentido, días atrás se instalaron dispositivos electrónicos de señalización led, que comprenden tótem verticales, carteles viales tipo bandera, nuevos letreros para vía de peaje y dispositivos de medición de velocidad que se dispondrán con fines estadísticos y preventivos.



"Se trata de una inversión cercana a los cuatro millones de pesos cuya finalidad es optimizar la comunicación con el usuario y el ordenamiento del tránsito", indicó Martínez.



El funcionario remarcó, además, que el modelo de gestión llevado adelante en ese complejo vial lo ubica entre "los de menor siniestralidad del mundo para construcciones de ese tipo", y que eso se debe en gran medida a la aplicación de Tecnologías Inteligentes de Tránsito (ITS por sus siglas en inglés) que se utilizan en el viaducto desde su habilitación, hace prácticamente medio siglo.



Con una demanda actual que ronda los 12 mil vehículos diarios - y picos de 75.000 durante los fines de semana festivos-, el enlace exige una capacidad de gestión, tanto de mantenimiento como de atención a cualquier incidente que implique una problemática para la circulación.



Un aspecto fundamental es que el viaducto mantiene un régimen de velocidad mínima y máxima (entre 40 y 60 Km/h), administrando las barreras para mantener una distancia no menor a 30 metros entre vehículos. Detectores de velocidad Martínez explicó que, además de los carteles de señalización electrónica, se adquirieron un total de cuatro detectores de velocidad para ser instalados en el viaducto. "Son dispositivos que tienen un rol fundamental en un esquema de funcionamiento donde la seguridad se piensa desde diversos puntos de vista. Fundamentalmente, a partir de la aplicación de nuevas tecnologías".



En ese sentido, el funcionario expresó que "los mismos no serán utilizados para penalizar infracciones de tránsito ? ello dependerá de la adhesión de ambas provincias a la Ley N° 24.449 - sino como un elemento de concientización que a su vez nos permitirá contar con datos estadísticos fehacientes acerca del comportamiento de los usuarios con relación a las velocidades establecidas".



"El Túnel ha adherido a los lineamientos de sus respectivos gobiernos, trabajando fuertemente en medidas preventivas de concientización. Nuestro objetivo es contribuir a la seguridad vial. El mes pasado, por ejemplo, definimos la instalación de un puesto de control de peso para vehículos de gran porte, una iniciativa que las provincias de la Región Centro trabajaron de manera conjunta para aportar soluciones a problemáticas comunes de la red vial", agregó.



"En este caso hacemos lo mismo: trabajar en sintonía con ambas provincias, que no buscan generar medidas de efectos represivos, sino de concientización", insistió Martínez.