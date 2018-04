Murió la mujer que inspiró a ícono de la mujer obrera: "Rosie, la remachadora"

La verdadera Rosie, quien inspiró el cartel que representaba a una trabajadora de la guerra, se llamaba Naomi Parker Fraley y falleció el pasado sábado a los 96 años en el Estado de Washington, según The New York Times.Con los años, millones de mujeres se han identificado con el modelo de Rosie, la trabajadora de la cultura popular de los años 40, que se convirtió en un ícono feminista a fines del siglo XX."No quería la fama ni la fortuna", dijo la Fraley a la revista People en 2016, cuando su conexión con Rosie se hizo pública por primera vez. "Pero sí quería mi propia identidad". La búsqueda de la verdadera Rosie fue la historia de la construcción y la desconstrucción de una leyenda estadounidense.Naomi Parker nació en Tulsa, Oklahoma en agosto de 1921. Era la tercera de ocho hijos de Joseph Parker, ingeniero de minas, y Esther Leis, una ama de casa. La familia se trasladó de pueblo en pueblo, siguiendo trabajos mineros, antes de instalarse en Alameda. En 1942, después del ataque japonés a Pearl Harbor, Naomi, de 20 años, fue a trabajar a la Estación Aérea Naval de Alameda junto con su hermana Ada, de 18 años.Fue en el taller donde fue capturada por un fotógrafo de la agencia Acme, inclinada sobre el torno. Cuando la imagen apareció poco después junto con un artículo en el Oakland Post-Enquirer, Parker Fraley recortó cuidadosamente el artículo y lo guardó durante 70 años, mientras que el mundo identificó erróneamente a otra mujer en su lugar.Después de la guerra, Naomi y Ada trabajaron como camareras en un famoso restaurante de Palm Springs, Doll House. Pasó por dos matrimonios y dos divorcios antes de casarse con Charley Fraley, un albañil, en 1979. Tras la muerte de Charles en 1998, las hermanas se mudaron juntas en California.El cartel del artista de Pittsburgh J Howard Miller, en el que aparece vestida con una camisa azul y un pañuelo de lunares rojos, flexionando su bíceps, con la leyenda "¡Podemos hacerlo!", se basó en una fotografía de una mujer parada en un torno que fue publicada por varias revistas en 1943, pero aparentemente nunca estuvo su nombre o una fecha.Esta obra de arte pasó desapercibida en su momento (se exhibía solo en las plantas eléctricas de Westinghouse), pero se convirtió en un icono décadas más tarde, impreso en todo, desde camisetas hasta imanes para la piel, y reinventado por la cantante Beyonce, la revista New Yorker y otros.Pero a medida que la imagen se hizo omnipresente, Parker Fraley se volvió desconocida. Otra mujer, Geraldine Doyle, una apisonadora de metal en tiempos de guerra en una planta industrial de Michigan, pensó que se veía a sí misma en la fotografía original y su reclamo fue ampliamente aceptado.Kimble, profesor asociado de comunicación en la Universidad Seton Hall en Nueva Jersey, había investigado el póster y había publicado un artículo desacreditando algunos de los mitos que lo rodeaban. "En esa investigación, dije que casi todo lo que sabemos sobre ese póster es incorrecto", dijo Kimble a la BBC en una entrevista telefónica.Durante seis años, Kimble buscó en Internet, revistas y servicios de cable, buscando una versión de la imagen con una leyenda. Luego, en 2015, encontró otra imagen de Parker Fraley y, a través de una búsqueda de imágenes la encontró en lugar de revistas vintage.El distribuidor de las revistas tenía una imagen que decía la fecha y la ubicación: 24 de marzo de 1942 en Alameda, California.En 2011, en un evento de trabajadoras en tiempos de guerra, Parker Fraley vio por primera vez el cartel. La mujer en la fotografía llevaba el nombre de una tal Geraldine Doyle. "Creía que se parecía a mí", dijo más tarde en una entrevista con la revista People.Cuando Kimble leyó por primera vez el nombre de Parker Fraley, asumió que ella estaba muerta y trató de localizar a sus parientes. Después de unos meses, le enviaron una nota diciendo que sus reglas de ética no les permitían compartir información sobre personas que aún estaban con vida.Finalmente, conoció donde vivía y, con flores en la mano, "siguiendo el consejo de sui esposa, y fue un buen consejo", tocó el timbre en su puerta."Estaba tan emocionada que alguien estaba allí para escuchar su historia", dijo Kimble. "En ese momento habían pasado tres o cuatro años desde que se dio cuenta de que su foto estaba bajo el nombre de otra persona. No importaba cuánto lo intentara, nadie la escucharía".Después de que su descubrimiento se hiciera público, el Omaha World-Herald le preguntó por teléfono a Ada, Parker Fraley tiene problemas de audición, y cómo se sintió al final ser conocida como la mujer detrás de Rosie."¡Victoria!" Se escuchó a Parker Fraley gritar de fondo. "Fue un día absolutamente feliz cuando fui allí", dijo el Sr. Kimble. "Tendría que decir que fue lo más destacado de mi carrera el privilegio de hablar con ella"."Las mujeres de este país en estos días necesitan algunos íconos", le dijo a la revista People en 2016. "Si creen que soy uno, estoy feliz".