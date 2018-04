"Cansado" del accionar de punguistas los filmó y difundió el video

Ivan es un joven trabajador administrativo que vive en la Ciudad de Buenos y cansado de ver cómo los punguistas se aprovechaban de los peatones desprevenidos decidió filmarlos para luego escracharlos en las redes sociales.En su video se ve cómo intentan robar a una mujer, que va con una mochila, en pleno microcentro porteño y cómo enfrentó cara a cara a los ladrones.

"Estaba cansado de ver estas cosas todos los días. Hay muchos turistas, mucha gente, mucho tumulto que les facilita el laburo a ellos. Lo vi y decidí actuar", confesó Iván."Lo tenía pensado, premeditado porque me había pasado en otra ocasión y dije la próxima vez que vea algo voy a filmarlos, escracharlo y subirlo a las redes", dijo el joven y agregó que quiere poner en alerta a los peatones.Agregó, además, que "hay diferentes grupos y que operan de a cinco o seis personas".Si bien su accionar puede implicar un peligro para él, asegura que simplemente le salió hacerlo y no pensó en las consecuencias. Sin embargo, se sintió desilusionado cuando fue a la policía y le recomendaron "no hacer la denuncia porque van a tardar dos horas en hacer el papeleo y la punguista sale una hora después"."Entran y salen porque es un delito excarcelable, según me dijo el policía", lamentó, según reproduce el sitio Cadena 3.