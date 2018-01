Joven sufrió quemaduras al pincharse la funda "con brillitos" de su celular

Una joven de 24 años, de la localidad rionegrina de Cipolletti, sufrió quemaduras de primer grado en diferentes partes de su cuerpo al pincharse la funda protectora de su teléfono celular que contenía una sustancia ácida.El hecho ocurrió cuando Noelia dormía con su teléfono celular en la cama y se le pinchó la funda protectora que contenía una sustancia líquida y brillos que al entrar en contacto con la piel le ocasionó quemaduras."El teléfono nunca se me cayó ni nada, solo se pinchó y se desparramó el líquido en la cama", contó la joven a la prensa local.Asimismo, detalló que dicha funda "es la que tienen la mayoría de las chicas, con brillitos" y manifestó que "tiene un ácido, yo creí que era otro tipo de líquido, como agua"."Es realmente doloroso. Hoy se me está llenando de ampollas. Yo no tenía ni idea de que el 'agüita' en realidad es ácido. Me perjudicó hasta en mi trabajo porque no puedo usar ropa larga, tengo que curarme porque al no saber qué químico es, puedo infectar la piel. Mi celu vive en manos de mis sobrinos, todos chiquitos, si se le hubiera reventado a alguno de ellos en sus manos, en la cara o en la boca, su piel es mucho más sensible. Mi idea es sólo prevenir, que no le pase a nadie más, gracias", dijo.La joven debió asistir a la guardia médica de la localidad donde recibió curaciones en una de sus piernas, un brazo y el cuello, y le dijeron que eran de primer grado.Estas fundas son muy utilizadas en todo el mundo, a pesar de que hace ya dos años una de las empresas que las fabrican habían advertido sobre el riesgo de quemaduras y había pedido que no se adquiriera más el producto. Los controles parecen no haber sido muy efectivos, por lo menos en lo que respecta a la Argentina.