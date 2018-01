En Argentina se realizan unas 1500 fiestas clandestinas por semana

Alrededor de 1.500 fiestas clandestinas se realizan por semana en todo el país y estiman que entre enero y febrero habrá unos 12.000 eventos de este tipo, según denunció el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), Claudio Izaguirre.En ese sentido, Izaguirre sostuvo que estos encuentros se llevan a cabo en espacios que mayormente se alquilan por empresarios "fantasma" y que logran recaudaciones millonarias, ya que evaden impuestos y todo tipo de controles.De esa manera, la venta de alcohol y drogas se realiza de manera impune."Se trata de un fenómeno creciente. Los meses de enero y febrero de este año van a cerrar con alrededor de 12 mil fiestas con estas características", denunció Izaguirre en declaraciones a Diario Popular.Izaguirre explicó que "las personas responsables de esta actividad paralela, en general alquilan quintas algo alejadas de los centros poblados, y los asistentes, que no tienen restricciones de edad, son transportados en micros desde espacios fijados previamente"."Los asistentes no saben dónde van, mucho menos sus parientes. Esto es un clásico. Hay que repetirlo: no saben ellos, ni sus padres. Hay casos de chicos de muy corta edad que debieron ser hospitalizados por severas intoxicaciones. Hablamos de niños de 13 o 14 años. Pasan a las quintas porque nadie controla. Lo único que les importa es la recaudación", remarcó el titular de AARA.Asimismo, sostuvo que "además de la entrada, que incluye el traslado, se comercializa muchísimo alcohol y drogas de todo tipo".Por el seguimiento de causas judiciales por episodios dramáticos ocurridos en fiestas ilegales, se sabe que las convocatorias se llevan a cabo por medio de las redes sociales, principalmente WhatsApp, Facebook, Instagram y otras similares."Actualmente, una entrada promedio está en el orden de los 250 pesos. Luego, la recaudación suma lo que se vende por bebidas alcohólicas, drogas en sus distintas presentaciones y hasta habitaciones para mantener relaciones sexuales. Todo es negocio", indicó.Izaguirre señaló que "los responsables saben que hay riesgos extremos, porque los chicos se pueden intoxicar, y en ese estado tener problemas de salud por diversas causas, entonces contratan a patovicas, que a veces resuelven situaciones violentas, pero en otras ocasiones las empeoran"."Todo es parte del mismo negocio, que se cuida, pero hasta un límite, porque el objetivo principal es recaudar lo más posible, sabiendo que no hay impuestos por pagar, entonces todo es ganancia para los mafiosos", añadió.El especialista sostuvo que "hay fiestas que llegan a meter 10.000 personas", al tiempo que indicó que "las autoridades tienen que lograr frenar estas fiestas, que se realizan de norte a sur del país, con infinidad de consecuencias, porque los asistentes consumen bebidas y drogas, que les provocan gravísimos daños a su salud, incluso con casos fatales".