Por el calor, crecen los ataques de alacranes: Embarazada fue picada en Paraná

Prevención

Las altas temperaturas predisponen la pululación de animales ponzoñosos como alacranes, arañas y también víboras.En la capital entrerriana, una embarazada padeció la picadura de un cuando lavaba los platos, en su céntrica vivienda de calle España, a dos cuadras de la Plaza 1° de Mayo.La mujer no advirtió la presencia del arácnido en la pileta y sufrió la picadura en un dedo de la mano. Inmediatamente concurrió a una clínica, donde le aplicaron suero y fue dada de alta, al tiempo que se indicó que el embarazo no correría riesgo.Desde el Ministerio de Salud confirmaron que en lo que va del año ya hubo 18 picaduras de alacranes en Entre Ríos y remarcaron que es importante atrapar al alacrán "para distinguir cuál es, si es benigno o venenoso".Más del 80 por ciento de los casos de alacranismo son leves y el dolor no es un parámetro de gravedad. Ante un cuadro leve se indican analgésicos y la aplicación de hielo en la zona de la picadura para anestesiar y retrasar la difusión del veneno. Los casos moderados y severos llevan antiveneno y el procedimiento de urgencia está protocolizado.La familia de alacranes más peligrosa en Argentina es el Tityus trivittatus. Se los puede identificar por su cuerpo amarillo claro con tres bandas longitudinales más oscuras en el lomo, pinzas largas y delgadas y en el último segmento de la cola dispone de un aguijón y apófisis donde está la glándula de veneno.En este sentido, la mejor forma de mantenerlos lejos y estar protegidos es tomar medidas preventivas en el ámbito domiciliario y peridomiciliario. Corujo explicó que en torno al ámbito peridomiciliario, es necesario "mantener limpio, desmalezado, sin acumulación de escombros; controlar la basura a fin reducir la cantidad de insectos que sirven de alimento a los escorpiones; evitar juntar la hojarasca con las manos; tener cuidado en los sótanos, túneles, depósitos y cámaras subterráneas". Asimismo es vital limpiar los lugares oscuros y húmedos y no andar descalzos.Los escombros y tuberías son refugio de los alacranes y son depredadores naturales los gatos y también los patos, gansos y gallinas, en el ámbito rural.Salud recomienda la utilización de los plaguicidas en manos de profesionales y con la menor toxicidad posible. Asimismo, para evitar que los alacranes ingresen a la casa, indican el uso de rejillas sanitarias en desagües y sanitarios. Otra pauta de cuidado es el uso de creolina o material desengrasante en las cañerías. Esto contribuye a "no facilitar la provisión de alimentos a los arácnidos, disminuyendo su población".Una importante recomendación es colocar burletes en las puertas y ventanas con grandes espacios de luz y alambres mosquiteros. Los alacranes son más activos de noche porque les molesta la luz y salen a comer o reproducirse. Es prioritario el revoque de paredes y rellenar las grietas en pisos y techos.En lo que respecta a la protección personal, es importante generar "el hábito de revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de ponérselos, especialmente si quedaron tirados en el suelo, sobre todo en esta época en la que se guarda lo de invierno y se reubican las prendas de verano".El alcance de la sugerencia también implica sacudir la ropa de cama antes de acostarse, sobre todo donde habitan bebés y niños. Si hay bebés, las patas de la cuna se deben colocar dentro de frascos de vidrio porque los alacranes no trepan el vidrio.Otras indicaciones de interés son: "Alejar las camas de las paredes, que no caiga la ropa de cama al piso ni que caigan cortinas sobre los respaldares; no meter la mano a ciegas en alacenas y estantes; evitar caminar descalzos, máxime al levantarse al baño por la noche sin prender luces".Las indicaciones se basan en evitar proporcionarles a los arácnidos refugio, agua y comida. Concretamente porque "los humanos no somos alimento para los alacranes ni para las víboras".