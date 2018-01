El río Paraná llega a nivel de alerta en Chaco y clausuran playas en Corrientes

Paraná El río Paraná registra una pronunciada creciente y seguiría subiendo

El caudal del río Paraná continúa creciendo en todo el tramo argentino. Con las compuertas abiertas en Yacyretá, el río continuará creciendo según las previsiones. El Instituto Nacional del Agua (INA) señala que para el martes superaría el nivel de alerta en la localidad chaqueña de barranqueras, pero no alcanzaría el de evacuación.El río Paraná seguía creciendo este lunes todo el territorio entrerriano. En la capital provincial alcanzaba los 3,66 metros, es decir seis centímetros más que en la víspera. No obstante, en todos los puertos los registros están todavía muy lejos de los niveles de alerta, tal como publicóen la víspera.Por la crecida del Paraná, las localidades correntinas de Ituzaingó e Itatí están sin playas.Desde el jueves no se puede acceder a la costa itateña, pero "apenas retroceda el agua trabajaremos para acondicionarla", ratificaron. Ayer inhabilitaron los dos últimos balnearios de Ituzaingó que quedaban disponibles. En Apipé evacuaron a un par de familias y otras 15 perdieron sus chacras.También en la isla Apipé Grande, emplazada frente a la represa Yacyretá, el Paraná comenzó a avanzar. "Hasta ahora sólo evacuamos a dos familias que tienen sus casas en la zona costera: una fue alojada en el CIC y otra en las instalaciones de Turismo", dijo al diarioel viceintendente, Juan Dacunda. Luego, agregó que "también el área de Producción estuvo recorriendo las diferentes zonas. Unas 15 familias ya perdieron sus chacras y corren riesgo varios oleros".Asimismo, destacó que "estamos en contacto permanente con la EBY (Entidad Binacional Yacyretá). Ellos estiman que el pico podría llegar el fin de semana. En este momento, en nuestro puerto el agua está a 3,18 metros".Precisamente para contribuir con el trabajo que está realizando el Municipio y realizar un diagnóstico de la situación, "mañana vendrán integrantes de Defensa Civil de la Provincia", anticipó Dacunda, quien concluyó: "Todos confiamos en que esta creciente será pasajera.