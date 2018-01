Apareció un elefante marino en una playa céntrica de Mar del Plata

Un elefante marino sorprendió a todos esta mañana en la playa Cabo Corrientes. El animal, de poco más de dos metros de longitud, apareció en la orilla de esta tranquila bahía cerca de las 8, se arrastró unos metros y se detuvo junto a una de las escolleras.



De inmediato, los guardavidas y otras personas del balneario llamaron a los responsables de Fauna de la ciudad, y de la Fundación Mar del Plata Aquarium, quienes transmitieron tranquilidad sobre la salud del mamífero. "Así como llegó, cuando haya descansado lo suficiente volverá a irse por sus propios medios", dijeron.



El elefante marino se convirtió así en la atracción de una playa que suele ser poblada por familias con hijos pequeños. Las selfies y las miradas sorprendidas dominaron la jornada, muy calurosa.



Los responsables de esa bajada náutica, junto a personal de Prefectura, colocaron una valla improvisada para alejar a los curiosos, con el fin de darle tranquilidad al animal, que puede ponerse agresivo si se siente atacado.



Después del mediodía el elefante marino se había movido unos metros de su posición inicial, pero no parecía estar en sus planes volver al mar, para alegría de los curiosos, que seguían fotografiando a la atracción del verano para nutrir sus respectivas redes sociales y tener una historia más de verano para contarle a los parientes.



Mar del Plata vive el mejor fin de semana de la temporada. Como no había sucedido en lo que va de enero, entre las atracciones deportivas (Racing-Independiente, anteayer, y Boca-River, esta noche) y distintos recitales, los restaurantes colapsaron y el tránsito de la avenida Peralta Ramos no da tregua a los peatones.