Niño fue internado contra graves heridas en el rostro tras el ataque de un perro

Un niño de 2 años que vive en el barrio 140 y 338, de Gervasio Méndez y Avenida Nagera, se encuentra internado en el hospital Centenario de Gualeguaychú tras ser atacado por un perro.



Según adelantaron desde el nosocomio a Elonce, el mismo fue mordido en su rostro por un can raza pitbull. Si bien por el momento se desconocía las circunstancias en las cuales el pequeño fue víctima del ataque, en el hospital señalaron que el chico fue trasladado hasta la Guardia del centro asistencial el viernes.



Allí, tras la intervención de los médicos se determinó que, debido a la gravedad de las heridas, el chico quedara internado en la Sala de Pediatría, donde permanecía este domingo. Según se precisó a Elonce, el chico recibió suturas y algunos puntos. No obstante, se encuentra fuera de peligro y los facultativos estiman que no le quedarán secuelas.