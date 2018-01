Escándalo en Boca: La Justicia avanza sobre la acusación a Barrios y Cardona

La Justicia avanzó sobre la causa que involucra a los jugadores de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios, quienes ahora son investigados por "abuso sexual y lesiones leves" sobre una de las dos mujeres que el pasado fin de semana estuvieron en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.A la espera de la resolución judicial, el presidente de Boca, Daniel Angelici, anunció que los futbolistas colombianos se reincorporarán al plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto el próximo martes."Cardona y Barrios se van a quedar en Buenos Aires entrenando y el martes se reintegrarán al plantel", anunció Angelici en declaraciones a Radio Continental.Pero más allá de esa aclaración, la dirigencia y el cuerpo técnico ya tomaron sanciones deportivas: tanto Cardona como Barrios y el defensor Frank Fabra se entrenaron este jueves en el complejo "Pedro Pompilio", lejos del plantel que sigue en Mar del Plata.En Buenos Aires, estuvieron junto al pequeño grupo que no viajó a Mardel, entre ellos, Juan Manuel Insaurralde, Leonardo Jara y Guido Vadalá.Fabra es el menos complicado, aunque si bien no fue denunciado, está mencionado en la causa y podría ser citado como testigo por haber estado dentro del departamento.En la misma burbuja se encuentra el arquero Manuel Roffo (el otro involucrado), a quien el entrenador Guillermo Barros Schelotto resolvió devolver a su categoría (la Quinta División), en otra sanción deportiva.De hecho, ninguno será tenido en cuenta para el superclásico y en las próximas horas se definirá el futuro de todos en el club.Según fuentes judiciales, este jueves Cintia Jiménez, una de las dos denunciantes y quien dijo estar embarazada de tres meses, se volvió a ausentar de la citación de la Justicia y de la convocatoria del médico legista para corroborar sus lesiones.Esta mujer es quien estuvo el domingo en el departamento de Puerto Madero y fue quien inició la denuncia, aunque todavía resta que la segunda mujer, "Alexia" (nombre artístico), cuente lo que ocurrió el sábado, que complicaría más a Cardona -no a Barrios- para llevar la causa a "abuso sexual".Por lo pronto, el abogado Miguel Ángel Pierri, defensor de los futbolistas, se presentó en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 6, a cargo de la doctora Alejandra Provitola, para interiorizarse sobre la causa, que a partir del cambio de carátula entró en secreto de sumario.El letrado estuvo en el recinto judicial y antes de ingresar manifestó: "Voy a tomar conocimiento efectivo de la causa. Los quiero presentar espontáneamente a los jugadores y de hecho ellos están aquí a disposición del Juzgado".Al ser consultado acerca de si los futbolistas de Boca podrían quedar detenidos, el letrado señaló: "No entiendo por qué pueden quedar detenidos. No tienen antecedentes".Además el abogado expresó: "Esta causa nació de las redes sociales. Este delito que mencionan las denunciantes tiene una calificación gravísima".Pierri se presentó en los Tribunales luego de que las dos mujeres -una de nacionalidad argentina y otra peruana- ratificaron la denuncia, por lo cual se estima que en los próximos días los futbolistas también serán citados a declarar.Cintia Jiménez, una de las mujeres que denunció a los jugadores de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios, aclaró que "nadie" abusó de ella, aunque reconoció que sí hubo "malos tratos" y señaló que su verdad se la dijo "a la jueza"."A mí nadie me violó, eso lo quiero aclarar, en ningún momento denuncié abuso sexual ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron malos tratos. A mí no me amenazaron con cuchillas, había cuchillas, pero nunca me pusieron una en el cuello", señaló.En diálogo con el canal de noticias C5N, la mujer confirmó que está "embarazada de tres meses" a la vez que remarcó: "No soy bailarina ni nunca lo fui. No soy nada de esas cosas, soy una madre de familia, una ama de casa que vivo como puedo, vendo cosméticos, vendo ropa y hago lo que puedo".Además contó: "Sí fui maltratada y golpeada. Tengo las pruebas y los audios. Me descompensé después de 11 horas de declarar, estoy embarazada de tres meses y esto repercute en el bebé y en mis dos hijas que son dos menores de edad escolar".Ante toda esta situación, está clara la posición de la dirigencia encabezada por Daniel Angelici, que va a esperar la resolución de la Justicia.En ese sentido, el vicepresidente de Boca, Royco Ferrari, dio a conocer su punto de vista y afirmó que en el club confían en ellos."Los jugadores declararon lo que ellos dicen que fue y nosotros les creemos. Hay que tener calma, pasó a una instancia judicial y ahora la Justicia decide. Ojalá termine todo bien y podamos contar con los jugadores lo más pronto posible, que sea una anécdota", explicó.Ferrari, además, recordó que "el jugador de Boca está expuesto las 24 horas" porque el club "vende mucho" y si bien deseó que "ojalá termine bien para todos", confirmó que de no ser así, al "Tano no le va a temblar el pulso para tomar la medida que tenga que tomar".