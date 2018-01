El paranaense que abrazó al Papa retransmitió el mensaje que le dio Francisco

El momento en el que Francisco acepta un mate entrerriano

Julián Barzola es un joven paranaense que viajó a Chile para participar como servidor durante la gira papal de Francisco por Latinoamérica. De esa forma, vive desde adentro la organización del encuentro masivo, junto a otros no residentes del vecino país que concurrirán en esta modalidad."Pude abrazar al Santo Padre Francisco... qué más le puedo pedir a Dios", confesó el joven en comunicación conel programa que se emite porSegún reveló, Francisco le obsequió un rosario que el joven recibió con suma satisfacción."Dios nos sorprende día a día y tenemos que estar abiertos a esas sorpresas, y hoy me tocó a mí", remarcó, al tiempo que contó que "por la emoción", todavía no dimensionaba el significado de haber sido abrazado por el Sumo Pontífice."Fue un encuentro muy lleno de Dios con mucha satisfacción y con tantas sorpresas de encuentros", valoró.En su caso, es la tercera vez que pudo ver al Papa en persona, pero la primera en poder tener un contacto tan cercano; antes estuvo presente como peregrino en dos ocasiones en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza cada tres años: en 2013 en Río de Janeiro, Brasil; y en Cracovia, Polonia, en 2016.En la oportunidad, Barzola, quien viajó a Chile junto a Juan Manuel Dayub y Carina Jacob, retransmitió el mensaje que Francisco dejó a los jóvenes que participaron de sus misas."Fue una clave: qué haría Cristo en nuestro lugar con cada persona y en cada situación, qué haría Cristo en mi vida si realmente se presentan algunos hermanos que necesitan de mi mano", revalidó el paranaense. "Todos tenemos que tener esa capacidad de entender que, sin nosotros, al mundo le faltaría algo", remarcó.En las redes sociales, los paranaenses que participan de la visita de Francisco en Chile publicaron un video del momento en el que pasa el Papa-móvil. Uno de ellos le ofrece un mate y el Sumo Pontífice lo aceptó. "Fue muy emocionante ese momento", rememoró Sebastian Gareis a