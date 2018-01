Más audios complican a Cardona y Barrios: Qué dijo Barros Schelotto

El escándalo de Puerto Madero sacude al Mundo Boca. Luego del audio que se filtró en la tarde del martes, en el que se escuchaba a un hombre de acento colombiano intentar llegar a un acuerdo económico con una de las implicadas, se dieron a conocer otros dos del mismo tinte aunque posteriores al primero.Estas nuevas grabaciones fueron puestas al aire por Gustavo Grabia. Al igual que en el primero que salió la luz, se intenta convencer a una de las denunciantes de que "no siga divulgando" y se le ofrece "algo de dinero" a cambio de su silencio.1) "Avisame si tu amiga las publicó o contó algo porque... para poder arreglar algo con ellas porque la verdad es que se me está viniendo el mundo encima. Entonces para ver si arreglamos algo y que ninguno salga afectado, por favor Cintia".2) "Amor sí pero vea, yo les pedí disculpas al final, ayúdenme... Se me va a dañar a mí todo, a ellos. . . Hágame el favor, Cintia. Hágame el favor, vea, hablemos con su amigo para que no siga divulgando. Hagamos lo que sea pues pero ayúdeme, en serio. O sea, discúlpenos y encarecidamente pues, yo le pido disculpas y si es el caso le damos algo de dinero pero ayúdeme que se me viene todo el mundo encima".

El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto evitó hablar acerca de la situación de los jugadores Wilmar Barrios y Edwin Cardona, quienes fueron denunciados por violencia de género de parte de dos mujeres, y opinó que "es un tema delicado".En ese sentido, y tras la derrota de Boca ante Aldosivi, el técnico señaló: "Creo que no es el contexto para hablar, acaba de terminar el partido y es un tema delicado. Quizá en otro momento, en una charla de conferencia de prensa se puede decir algo, pero ahora en este momentos hay que hablar del partido".Por su parte, el delantero Carlos Tevez manifestó en diálogo con la prensa y dijo que le daba "todo el apoyo hacia los involucrados" a la vez que expresó: "En lo personal, el grupo está para apoyarlos".Luego el futbolista Cristian Pavón indicó: "Prefiero no meterme en ese tema. Estamos enfocados en lo que venimos haciendo y en jugar, no en meterme en la vida privada de ellos. Prefiero no hablar de eso. El grupo está más unido que nunca, los acompaña porque sabemos cómo son ellos. Esperemos que estén muy bien".