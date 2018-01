Paranaense ilustró para El Gráfico: "Esta pérdida le hace mal al periodismo"

Se conoció que una de las publicaciones más emblemáticas del deporte en la Argentina, la revista El Gráfico, discontinuará su edición. La publicación marcó una era en la historia del periodismo argentino.Gonzalo Rodríguez nació en Paraná, es diseñador, dibujante e hizo varias tapas de la emblemática revista. En diálogo con, contó que cuando se enteró del cierre se sorprendió. "No sabía nada, me dio tristeza porque estaba a un año de cumplir cien años", dijo.En ese sentido, manifestó que "cuando llegué a Brasil empecé a trabajar en un diario. Hice fútbol, salió la oportunidad de hacer algo para Inter, mi trabajo fue elegido y así empezaron a llegar otros clubes. En la actualidad ya he trabajado en 14 países, siempre referido al fútbol. En todo esto El Gráfico fue muy importante".Consideró que "la pérdida de esta revista le hace mal al periodismo deportivo argentino porque era el último bastión del deporte impreso. Es una revista mística, no muchas llegan a sus cien años".No obstante, asegura que "le afectó internet, las redes sociales, que cambiaron el mundo del periodismo impreso. No se pudo salvar, no pudo adecuarse a esa realidad".