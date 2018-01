Fiesta de la Playa: Luciano Pereyra confirmó que se suspendió su show

Sociedad Una fuerte tormenta se registró en Concepción del Uruguay

Y La lluvia no quiso ?? ...pero pronto nos volveremos a encontrar en #ConcepcionDelUruguay con #LaVidaAlViento ?? los abrazo bien fuerte ???? — Luciano Pereyra (@LucianoPereyra) 17 de enero de 2018

Destrozos en la ciudad

Con la presencia de Luciano Pereyra, este miércoles iba a dar inicio la 30º Fiesta Nacional de la Playa, en Banco Pelay, de Concepción del Uruguay. Pero durante la tarde, una fuerte tormenta se desarrolló en la zona y generó importantes destrozos.El escenario en el que se iba a desarrollar el evento sufrió severos daños y los organizadores decidieron suspender el show del artista.Aún no se confirmó si el show será reprogramado y cómo continuará la programación prevista.Desde Bomberos Voluntarios confirmaron que hubo viviendas a las que se le volaron las chapas y también se registraron tapiales caídos, como así también árboles y ramas. No obstante, afortunadamente no hubo personas afectadas.