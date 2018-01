Brindaron recomendaciones para evitar accidentes domésticos en niños

El jefe de guardia del hospital materno-infantil San Roque, Hugo Vainstein, enel programa que se emite porbrindó una serie de recomendaciones para"En la gran mayoría de los casos, las lesiones son por agentes externos, por cosas que no deberían pasar porque son absolutamente prevenibles", advirtió el médico pediatra, al tiempo que indicó:Y en esa línea recomendó utilizar las hornallas posteriores y que los cabos de ollas y sartenes estén siempre con los cabos hacia adentro; no permitir que los chicos se cuelguen; que las perillas del gas no queden abiertas.cuando se está manipulando agua caliente y se tiene al bebé encima, o por las roturas de termos", indicó.

"Todo lo que hagamos mal, es riesgoso"

De acuerdo a lo que comentó Vainstein, en la guardia se reciben pacientes con heridas cortantes y traumatismos por caídas de las cuchetas en los dormitorios o cuando colocan a los chiquitos en el medio de la cama grande. Fue por eso que instó a que "estando en la habitación de los padres, es recomendable que los chiquitos estén en la cuna"., subrayó.Según comentó el pediatra, el niño comienza a advertir las situaciones riesgosas a partir de los seis años, por debajo de esa edad, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda el estar permanentemente controlándolos."Hasta con muy pocos centímetros de agua, el chiquito puede ahogarse, porque cuando se cae, no avisa. Entonces en ningún momento, uno puede dejar de mirar a su hijo", insistió.También recordó que cuando se lo va a bañar, se deben tener todos los elementos preparados, y prestar mucha atención porque los accidentes indefectiblemente ocurren., es la clave.En la oportunidad, también remarcó las graves secuelas que quedan en los chicos que han sido salvados de morir ahogados."No dejar nada al alcance de los chicos, como medicamentos, productos de limpieza y demás", fue otra de las recomendaciones del doctor.También instó a "no dejar nuestras responsabilidades como padres, en los hermanitos, porque no tienen la capacidad para resolver determinadas situaciones".En ese marco recomendó también, "evitar que las camas estén pegadas a las ventanas; protegen los balcones" e hizo principal hincapié en la instalación de disyuntores en todas las viviendas.