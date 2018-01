"Nunca perdí las esperanzas", dijo el joven que estuvo perdido en la montaña

"Estoy bien, nunca perdí las esperanzas". Fueron las primeras palabras que Joaquín Santos, de 22 años, pronunció en la Sala de Emergencias del hospital de Bariloche, después de permanecer 9 días perdido en lo profundo de la montaña. Tras el examen físico de rigor, los doctores dejaron trascender que Santos se encuentra en buenas condiciones aunque con las secuelas lógicas producto de haber pasado casi una semana y media en una geografía dura y muy difícil.Santos fue encontrado este martes alrededor de las 17,30 en los alrededores de la laguna Ilon. Había sido visto por última vez el sábado 6 cuando emprendía la marcha hacia un área conocida como Pampa Linda a unos 90 kilómetros de Bariloche.Según pudo relatar el joven a los rescatistas, a poco de arrancar con su jornada de trekking perdió el rumbo y fue a parar a un cañadón del cual le resultó difícil salir. "Después de varios días consiguió encontrar una salida y se dirigió hacia la zona de la laguna nuevamente", le relató a este diario Jorge Pereiro, Bombero Voluntario de Córdoba quien conducía a la perra Kona. Ambos, en compañía de otra rescatista de la Comisión de Auxilio del Club Andino (CAX) Bariloche, fueron los primeros en señalar la presencia del joven."La chica me dijo andá por esa loma, fuimos los tres y ahí aparece él caminando", contó Pereiro. El diálogo inicial también fue inesperado.-¿Sos vos?, dijo la colaboradora.- ¿Quién?, preguntó Santos, ausente y desconocedor de que era buscado intensamente por un equipo de unos 90 expertos en alta montaña y su imagen aparecía diariamente en medios webs y noticieros de televisión de todo el país.-¡Vos! ¡Joaquín!- gritó la chica y ambos se abrazaron y largaron el llanto y las lágrimas, describió Pereira a este diario."Se desorientó y ayer logró salir a otra zona. Venía de un cañadón. Pero tenía su carpa, comida, tenía todo. Supo racionalizar sus alimentos hasta que pudo encontrar la senda", reafirmó Martín Raffo jefe de la CAX a los medios. "Más que experiencia ha tenido una que otra salida en la zona. Ha tomado una decisión acertada después de tomar una muy mala decisión que es salir a la montaña solo", agregó.Cerca de 90 rescatistas y colaboradores participaron de la búsqueda de Santos. A pesar de que mantenían la moral alta, desde la Comisión de Auxilio especulaban con que Santos había sufrido un grave accidente.La última vez que Santos había sido visto fue en sábado 6 de enero cuando descendía desde la laguna Ilon hacia el área conocida como Pampa Linda. El domingo 7 tenía reservado un transfer que lo devolvería a Bariloche donde lo esperaba su familia con la que estaba de vacaciones.Hasta ayer los expertos no seguían sin encontrar un solo rastro de su persona. Durante esta semana y media se utilizaron los servicios de montañistas conocedores de estas rutas siempre complejas, perros entrenados con guías, un helicóptero, buzos y especialistas en kayakistas que sondearon los ríos de las cercanías y hasta drones para obtener mejores perspectivas. Ninguna actividad resultó positiva."La hipótesis más fuerte es que lamentablemente Joaquín ha sufrido algún tipo de incidente de gravedad que no le ha permitido llegar a Pampa Linda ni a estar cercano al sendero habitual", indicaron en un comunicado desde la Comisión de Auxilio apenas unas horas antes de que fuera encontrado. "La topografia y la vegetación de ciertos sectores del terreno dificultaron mucho el trabajo del can y de los rescatistas reduciendo la posibilidad de encontrar rastros", agregaron.Los rescatistas desplegaron un enorme operativo por toda el área del Tronador como pocas veces se ha visto en la Cordillera en los últimos años. Según informaron recorrieron "desde la zona del Lago Mascardi, pasando por laguna Azul, filo del cerro cristales, Laguna Creton, Azul, Cerro Capitan, Punta negra, Refugio Meiling, Roca y paso Vuriloche". Una gran travesía por bellos lugares.Santos es programador de computadoras. Llegó el 5 de enero a Bariloche para pasar unas vacaciones junto a su familia en la zona. Salió solo hacia el área del Tronador para hacer caminatas en una geografía imponente pero que por estos días atraviesa días cálidos. Según trascendió, Santos tenía alguna experiencia en este tipo de travesías. Sin embargo, no se inscribió en el Registro de Trekking del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los especialistas les recomiendan especialmente a quienes pretenden hacer estas caminatas no ir solos. (Clarin)