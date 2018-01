Galarza, Tarragó Ros y Spasiuk se lucieron en el Festival del Chamamé

Reviví la tercera noche del Festival

La tercera noche de la Fiesta del Chamamé en Corrientes estuvo colmada de representantes del género musical, que se presentaron ante más de 13 mil personas. Y para esta noche está prevista la presentación de un entrerriano en el escenario chamamecero: Gustavo Reynoso Trío.Ramona Galarza volvió a la fiesta y cantó "A mi corrientes porá", "Soy el chamamé", "Bañado norte", "Mi selva eterna", "María va" y "Nendivei" para que el público bailara en los escenarios del costado."La novia del Paraná" brindó una conferencia de prensa, donde arrancó con humor diciendo que iba a responder todo salvo los que pregunten su edad."Escucho mucho Radio Nacional y hay mucho chamamé y folclore. Yo ahora no viajo como antes, pero me entero por amigos que hablo por teléfono y me dicen que gusta mucho el chamamé", dijo contestó sobre la actualidad del género.Antonio Tarragó Ros, hijo del "Rey del chamamé", se lució en el escenario Cocomarola con su acordeón para repasar el clásico "Toro" y otras más como "Canción para Carito", "Don Gualberto", "El cielo del albañil" y "Caraicho".Otro de los protagonistas de la noche fue Horacio "Chango" Spasiuk para repasar "Chamame crudo", "Shotis de las tuñas", "Don Gualberto" y "Adiós Beatriz", para hacer bailar y gozar a las 13 mil personas que se acercaron a la tercera noche correntina.Gabriel Cocomarola, nieto de Tránsito Cocomarola e hijo de Coquimarola, pasó por el escenario en honor a su abuelo para demostrar la herencia con las canciones "Al negro Ave", "Aquella ausencia", "Lunita Entrerriana" y "Por tu cariño".El grupo La Pilarcita fue otros que llevó la fiesta del chamamé ya que la joven del acordeón que lidera el conjunto no dudó en tocar junto con el público "El 772", "La moderna", "La Libreña", "Caraicho" y "A la barra toma solo".También pasaron por el escenario Cocomarela el artista Eustaquio Miño, Los Fuelles Correntinos, Alma Paraná, Juliano Javosky y Juanchi Cabrera.

Cómo sigue la grilla

Amadeo Campos y su trío, Ballet Oficial, Emilianito López y su Conjunto (Bs As), Especial Guitarra, Giannela Niwoyda, Grupo Integración, Grupo Ñamandú, Guaranítica,, Ismael Echagüe y su Guitarra Norteña/ Efrén Cambaí Echavarría (Paraguay), Lito Vitale- Inv. Ofelia Leiva, Los Hnos Ortiz (B Vista), Los Nuevos Chaqueñísimos Cardozo, Lucio Yanel, Nino Ramírez inv. Germán, OFP-Producción Especial-Homenaje a Cocomarola, Pre-Fiesta-Ballet Forma Tradicional: Ballet Luz Argentina - Sede Fontana (Chaco), Pre-Fiesta-Solista Instrumental: Alan Braian Quiñones - Sede Corrientes Capital, Rubén Rodríguez (Curuzú Cuatiá), Sangre Paiubrera, Tito Avalos-Fernando Yance (Formosa) y Yayo Cáceres.