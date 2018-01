Hallaron sin vida a la nena que estaba desaparecida desde el sábado

Sociedad Piden ayuda para dar con el paradero de nena desaparecida desde el sábado

El caso Abril Sosa tuvo un giro inesperado en las últimas horas. La pequeña de 4 años estaba desaparecida desde el sábado a la noche, cuando salió de su casa supuestamente para jugar con un vecina, según dijo aMayra Sidra, su mamá.Finalmente, el cuerpo de la niña fue encontrado sin vida en un descampado de Alta Córdoba, en la tarde de este lunes.La fiscal Claudia Palacios había dicho este lunes que una de las hipótesis relacionaría a la desaparición de la nena con un posible ajuste vinculado con la venta de drogas. Apuntó que hay una persona señalada como sospechosa que aún no fue detenida, y al ser consultada sobre si es optimista sobre la posibilidad de hallarla con vida dijo "mas o menos".La funcionaria judicial dijo que hay "un sospechoso" en la mira y que detrás del caso puede haber "un ajuste de cuentas por venta de drogas". Desde la comisaría 13ª, la fiscal dio una conferencia."Hay algunas cosas que se están tratando de reconstruir, pero hay horarios diversos (en las versiones)", aclaró desde la comisaría, en las que se conformó un Comité de Crisis del que participó el Jefe Policial, Gustavo Vélez, el subjefe Gustavo Folli, y los jefes de varias divisiones como Homicidios, Ingestigaciones, Robos y Hurtos, entre otros.La Policía libró hoy un amplio operativo, en el cual se incluyeron perros para la búsqueda de la pequeña, además de Bomberos, Infantería y el Grupo Especial de Salvamento (GES).Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis en torno al caso.Su madre denunció que la criatura desapareció mientras se encontraba jugando frente a la casa ubicada en calles República y Tissera, en Barrio General Bustos, al norte de la Capital.La mujer dijo que la nena salió después de comer, que se iba a jugar con una vecina al frente, cerca de las 22.40. Esa noche llovía en Córdoba."Necesito que dejen de hablar y me ayuden a encontrar a mi hija", dijo Mayra, mamá de Abril Sosa.Familiares y vecinos realizaron una protesta pidiendo por la aparición de la niña en la esquina de Yadarola y Juan B. Justo. En el lugar hubo quema de cubiertas e Infantería quitó los neumáticos lo que provocó el enojo de quienes protestaban. Hubo incidentes menores.