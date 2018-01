"Nos pensamos donantes, pero hay más posibilidades de estar en lista de espera"

Pablo Sors, del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), indicó que ante el inicio de un nuevo año, donde en la provincia ya se registraron operativos de ablación de órganos, se debe renovar la tarea de la concientización.En diálogo conmencionó que si bien nuestra provincia registra una importante cantidad de ablaciones, "tenemos que renovar la tarea porque estamos lejos del techo al cual podemos aspirar. Las listas de espera son nacionales y hay grupo de provincias que no logra aportar al concierto nacional de la misma manera, lo cual repercute en los pacientes provinciales".En tal sentido, reflexionó: "Nos pensamos como posibles donantes, pero tenemos más posibilidades de estar en lista de espera. Si hubiera más donantes que personas esperando, las listas no existirían".Por otra parte, Sors indicó que las personas que tienen en su entorno alguien en lista de espera, "van comprendiendo la importancia de estar preparados" sobre la donación. "Las muertes que llevan a la donación, en general son accidentales, muy sorpresivas, y dejan a la familia en un estado de shock, y si uno no está preparado de antes es difícil tomar esta decisión, pero si uno está preparado, y se llega a esta decisión, las familias que han pasado por esos procesos tienen, después de la donación, un plus de haber dicho pudimos ayudar, la donación es terapéutica para las dos familias, tanto para los que reciben el trasplante y para los que ayudaron también".Finalmente, destacó la repercusión que tuvo la campaña "Multiplicate x 7", conocida por haber sido iniciada por la nene de 12 años, Justina LoCane que murió mientras esperaba un corazón. "Ha hecho mover a muchas voluntades y el trámite para expresar la voluntad de donar es muy sencillo", dijo Sors. El mismo se puede realizar a través de www.incucai.gov.ar